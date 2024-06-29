استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى الممتاز

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا في السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير ومنع اصطحاب المحظورات خاصة الشماريخ واللافتات المسيئة، وتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة وممرات اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 21.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 30.

وفاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد في آخر ظهور في المسابقة، فيما تعرض للخسارة من الأهلي بنتيجة اعتبارية بهدفين دون رد بعد رفضه خوض القمة، فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.