انتهاء امتحانَى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

أنهى طلاب الثانوية العامة 2024، قبل قليل، امتحان الدور الأول للشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية في مادة التاريخ، في خامس أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام 745086 طالبًا وطالبة، موزعين على 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل لـ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ4 لجان، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية لـ84 مركزًا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية ويبلغ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين 255 طالبًا، وعدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين 3306 طلاب، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 1646 طالبًا.

جدول الثانوية العامة 2024

- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.