محمد عطية الفيومي يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد الفيومي أن الدولة أحرزت تقدما ملحوظا منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، خاصة مسيرة التنمية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لتشهد مصر تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقًا لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي إيمانا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية.

وأضاف أن مصر انتقلت بعد الثورة مباشرة من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة.



أكد الفيومي، أن تدخل الجيش في ثورة 30 يونيو أعاد لمصر هيبتها في المنطقة العربية، في سياق إقليمي مضطرب رغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الهائلة. مشيدًا بمنجزات الرئيس عبد الفتاح السيسي السياسية في تخليص مصر من حكم جماعة الإخوان المسلمين، وعلى تحقيقه الأمن وتثبيت الاستقرار ودحر الإرهاب وتحديث الجيش المصري وتطويره ليصبح أقوى الجيوش العربية، مشددا على أن نجاح الثورة جعل مصر تبدأ مرحلة جديدة في البناء والاستقرار، وتعود لها قوتها مرة أخرى.