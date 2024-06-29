أمل رزق وابنتها هيا كتكت يتصدران تريند جوجل بـ"صور الخطوبة"

تصدرت الفنانة أمل رزق تريند جوجل ومحركات البحث في جوجل بعد تداول صور احتفالها في أجواء عائلية مع زوجها اللواء وائل الشريطي بخطوبة ابنتها المصورة السينمائية هيا إسماعيل كتكت على خطيبها آدم العربي، بحضور أسرة العروسين وعدد من الأهل والأقارب والأصدقاء.

وتعد آخر الأعمال التي شاركت فيها العروس هو فيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي ولبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى، وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

يذكر أن آخر أعمال أمل رزق كان مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "دايما عامر"، الذي عرض في موسم رمضان 2022.

كما شاركت أمل رزق في مسرحية "زقاق المدق" عام 2021، من إخراج عادل عبده، معالجة درامية محمد الصواف، وبطولة دنيا عبد العزيز، ضياء الميرغني، محسن محيي الدين، نهال عنبر، بهاء ثروت، مجدي فكري، وكريم الحسيني.