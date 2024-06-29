المفوضية الأوروبية: حزم مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلى لمصر

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية اللاتفي فالديس دومبروفسكيس: إننا بدأنا العمل على شراكتنا الاستراتيجية الشاملة، التي سنبدأها بحزمة مساعدات كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، موجهة للاقتصاد الكلي، ونبدأها بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، أن مصر بالفعل تتمتع بعمالة شابة، وبها اقتصاد ديناميكي، ولا بد من امتصاص هذه القدرات.

وتابع: "مصر لديها الكثير من المزايا في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث مشروعات الطاقة المتجددة، وتصدير الهيدروجين للاتحاد الأوروبي، ولدينا توجهات في مجال الطاقة، والعديد من الإصلاحات".

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"، اليوم السبت، الذى ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.