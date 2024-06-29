إنجازات 30 يونيو.. نهضة تنموية غير مسبوقة في سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء، خلال السنوات العشر الماضية، نهضة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات وذلك في ضوء التوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية سيناء والأولويات التي أعلنها، ومنها بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة وتحقيق التنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار في محافظات الجمهورية.

وفي مجال الإشادة الدولية والحصول على الجوائز الدولية، حصلت جنوب سيناء على عدة جوائز منذ تولي الدكتور خالد فوده منصب المحافظ، حصلت مدينة شرم الشيخ على المركز الثالث عالمياً من الأمم المتحدة كأفضل المدن القابلة للعيش بفضل مزاياها العديدة، وحصلت على جائزة أفضل مدينة سياحية عربية مستدامة لعام 2023م، بالإضافة إلى جائزة أول مركز للمرونة قادر على الصمود على مستوى قارة إفريقيا.

كما حصلت على جائزة أفضل فاعلية عربية في السياحة المستدامة، وأفضل مقصد سياحي آمن على مستوى العالم.

وحصل محافظ جنوب سيناء على جائزة أفضل مسؤول حكومي عربي لمدينة سياحية، وحصل أيضاً على السيف الذهبي والمفتاح الذهبي من مجلس أمناء جامعة الملك سلمان تقديراً لجهوده في دعم الجامعة وطلابها.

قطاع السياحة



شهد قطاع السياحة فتح أسواق جديدة لاستقدام السائحين، وهي أذربيجان وكازاخستان وأوكرانيا والبلطيق وجورجيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وطاجستان وصربيا، وإبرام 15 اتفاقية تآخي وتوأمه وتنشيط السياحة بالمحافظة، وزيادة عدد السائحين الأجانب ونسب الإشغال السياحي، وافتتاح متحف شرم الشيخ بتكلفة 812 مليون جنيه، وإنشاء ممشى سياحي عالمي (السلام بوليفار) بطول 6 كم الاتجاهين بشرم الشيخ يحتوي 84 محل ومسرح ومناطق ترفيهية تكلفه ملياري جنيه، وإنشاء شارع 306 ومقصد العائلة بطور سيناء وشارع 306 راس سدر وجار إنشاء مقصد العائلة براس سدر لتشغيل الشباب وخلق فرص عمل لهم بتكلفة 15 مليون جنيه، وتطوير الكورنيش بطور سيناء بطول 4 كيلو متر بتكلفة 49 مليون جنيه، بالإضافة لقرب الانتهاء من المرحلة الأولى بمشروع تطوير التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين تشمل تنفيذ 14 مشروعا والوقاية من أخطار السيول بتكلفة إجمالية 9 مليار جنيه، وتم تفعيل تطبيقات الهوية البصرية بمدينة شرم الشيخ.

وفي قطاع دور العبادة تم إنشاء 182 مسجدا ورفع كفاءة وتطوير 38 مسجدا بتكلفة 240 مليون جنيه، وإنشاء مسجد الصحابة بشرم الشيخ بتكلفة 35 مليون جنيه ووضع حجر الأساس لكنيستين في نويبع وشرم الشيخ.

أفضل محافظ تنموي لمدينة سياحية



كما فاز المحافظ بجائزة "افاسو" الذهبية رجل العام كأفضل محافظ تنموي لمدينة سياحية، ووسام السياحة العربية من الدرجة الأولى 2024 لدعمه برامج التعاون المشترك بين المحافظة والمنظمة العربية للسياحة.

وفي مجال مشروعات الخطة الاستثمارية السنوية للمحافظة تم تنفيذ 843 مشروعا من عام 2014 حتى 2024، بتكلفة إجمالية 10.5 مليار جنيه، جار تنفيذ 53 مشروعا العام الحالي، بتكلفة 900 مليون جنيه.

وفي قطاع التعليم الأساسي ما قبل الجامعي، تم إنشاء 121 مدرسة، تشمل 672 فصلا، بإجمالي تكلفة 417 مليون جنيه، وتطوير وصيانة 260 مدرسة/ بتكلفة 129 مليون جنيه، وإنشاء مدرستين يابانيتين بمدينتي الطور وشرم الشيخ، وتنفيذ مدرستين صناعيتين، بإجمالي تكلفة 400 مليون جنيه، وتحويل 11 مدرسة إلى مدرسة عسكرية، وجار تحويل 3 مدارس أخرى، وتوفير 7 فصول ذكية سابقة التجهيز، وجار توريد 8 فصول أخرى.

كما جاءت محافظة جنوب سيناء، أقل نسبة تسرب من التعليم على مستوى الجمهورية، وتم إعلان المحافظة خالية من الأمية، حيث وصلت إلى نسبة 4٪، أقل من النسبة التي أقرتها منظمة اليونسكو وهي أقل من 7٪.

وفي قطاع التعليم الأزهري، تم إنشاء 21 معهد أزهري "ابتدائي وإعدادي وثانوي" وتطوير 20 معهدا أزهريا بإجمالي القطاع 138 مليون جنيه.

أما في قطاع التعليم الجامعي.. تم إنشاء 7 جامعات ومعاهد وجامعتين حكوميتين، وجامعة أزهرية، ومعهد سياحي وفندقي، و3 جامعات خاصة، بتكلفة إجمالية 13.17 مليار جنيه.

وفي قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، تم إنشاء 27196 وحدة إسكان اجتماعي، و558 وحدة إسكان بديل أمن (العشوائيات) وإنشاء 2658 بيتا بدويا إجمالي تكلفة 7.7 مليار جنيه.

وفي قطاع التعمير.. تم إنشاء وتطوير مشروعات تنموية متعددة بمدن المحافظة، منها إسكان بدوي، إنشاء طرق، توصيل كهرباء، أعمال مشروع التنمية المتكاملة وإنشاء خدمات للقرى الأكثر احتياجا بإجمالي تكلفة 3 مليارات جنيه.

وفي قطاع النقل والطرق.. تم إنشاء 1046 كم طرق داخلية مرصوفه، وإنشاء 1205 كم طرق خارجية، تشمل تطوير وازدواج الطريق الدولي للنفق حتى شرم الشيخ بطول 334 كم بتكلفة 9.5 مليار جنيه، وتطوير طريق وادي وتير عيون /موسي/ طابا بطول 278 كيلو متر بتكلفة 3 مليارات جنيه، ورصف ورفع كفاءة طريق كاترين /وادي فيران / سانت كاترين بطول 100 كيلو متر، بتكلفة 2.477 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري بشرم الشيخ بطول 24 كيلو متر 5 حارات يمين و5 حارات شمال وكوبريين علويين و4 كباري دوران وأعمال إنارة بتكلفة 2.991 مليار جنيه، تطوير ورفع كفاءة إنشاء طرق شرم الشيخ بطول 240 كيلو متر بتكلفة 5.24 مليار جنيه، بالإضافة لازدواج وتطوير طريق السفاري بإجمالي 16 كيلو مترا بتكلفة 443.3 مليون جنيه، إنشاء وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ بطول 31 كيلو مترا بتكلفة 1.15 مليار جنيه.

وفي قطاع الموانئ والمطارات.. تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 350 مليون جنيه، تطوير ميناء الصيد البحري بطور سيناء بتكلفة 72 مليون جنيه توسعات مطار شرم الشيخ الدولي بتكلفة 980 مليون جنيه، تطوير مطار سانت كاترين، وتطوير منفذ طابا البري بتكلفة 49 مليون جنيه.

قطاع الصحة



تم تطوير ورفع كفاءة 9 مستشفيات وإنشاء وإعادة تطوير ورفع كفاءة 25 منشأ للرعاية الأساسية و11 نقطة إسعاف بتكلفة 329 مليون جنيه، والبدء في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وإنشاء وتطوير 30 مشروعا يضم مستشفيات ومراكز صحية وحدات صحية بتكلفة 3 مليارات جنيه، والعمل على القوافل الطبية بصفه دورية للتجمعات البدوية.

وفي قطاع الطب البيطري.. تم إنشاء 8 وحدات بيطرية و6 مجازر و4 مكاتب بيطرية ومجزر للدواجن، بتكلفة 27.9 مليون جنيه.

مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة



وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.. تم إنشاء 13 محطة تحلية مياه و55 محطة رفع الصرف الصحي بمدن المحافظة، بتكلفة إجمالية 4.886 مليار جنيه.

وفي قطاع الزراعة.. بلغت إجمالي المساحة المنزرعة حتى الآن 36735 فدانا، وعدد حائزي الأراضي الزراعية 3142 نسمة وعدد الأغنام والماعز 33273 رأسا، وعدد مزارع الماشية المرخصة 39 مزرعة، وعدد مزارع الدواجن المرخصة 87 مزرعة، وعدد الإبل 2178 وعدد الجمعيات التعاونية الزراعية 8 جمعيات، والإجمالي المنصرف 1.169 مليار جنيه



قطاعي الكهرباءالموارد المائية

تم توصيل التيار الكهربائي ورفع وتعديل مسارات الكابلات لـ 62 مشروعا بتكلفة 1.78مليار جنيه، وربط مدينة (سانت كاترين) بالشبكة الوطنية الموحدة بتكلفة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية من ضمن خطط الدولة لترشيد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى التوسع في مجال الطاقة الجديدة المتجددة بمدن المحافظة؛ مما أدى إلى انخفاض كمية الكهرباء المستهلكة من عام 2014 حتى الآن 580 مليون ك وس / السنة.

وفي قطاع الموارد المائية.. تم إنشاء 55 سدا وإنشاء 88 حاجز توجيه، وإنشاء 293 بحيرة صناعية جبلية، بإجمالي تكلفة 3.255 مليار جنيه.

قطاع الشباب والرياضة

تم إنشاء المدينة الشبابية بشرم الشيخ بتكلفة 600 مليون جنيه، وإنشاء 53 ملعبا خماسيا "نجيل صناعي" وإنشاء 8 ملاعب قانونية وحمامي سباحة "تدريبي" بالمدينة الشبابية، وتطوير ورفع كفاءة 13 مركزا للشباب بمدن المحافظة، إجمالي 12 مليون جنيه، وتطوير أنديه رياضية بإجمالي 13 مليون جنيه، كما أنه يجري إنشاء معسكر شباب مدن طور سيناء ورأس سدر بتكلفة 285 مليون جنيه، وتم إنشاء مضمار الهجن بشرم الشيخ بتكلفة 232 مليون جنيه.

تنمية المشروعات الصغيرة



وفي مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية في الصغر.. تم تنفيذ برنامج مشروعك الذي يتضمن 533 مشروعا ويتيح 2505 فرص عمل للشباب، وإقامة 2038 محلا تجاريا وخدميا للشباب، واستخراج رخص 70 "تاكسي" و20 "مكروباص" و41 سيارة ربع ونص نقل بمدن المحافظة، وإنشاء مزرعة مصر الخير لتربية الماشية بطور سيناء، كما أنه يجري العمل علي ترفيق المنطقة الصناعية أبو زنيمة بتكلفه 7 مليارات جنيه.

وفي قطاع الاتصالات.. تم مد المسار المبدئي بكابل فايبر لتغذيه وتنمية قطاع الاتصالات أرضي ومحمول، بتكلفة 230 مليون جنيه، وإنشاء 21 برجا للتقويه والإرسال لشبكات المحمول بالطريق الدولي النفق /شرم الشيخ، وربط 383 جهة بمنظومة التحول الرقمي بتكلفه 1.4 مليون جنيه.

وفي قطاع الثقافة.. تم تجديد وإحلال قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 23.5 مليون جنيه، وإنشاء مكتبة ثقافية بالقرية البدوية بطابا بتكلفة 1.3 مليون، وجار العمل على تجديد وتطوير رفع كفاءة المسرح الصيفي بطور سيناء بتكلفة 140 مليونا.

قطاع التموين



وفي قطاع التموين.. إقامة 110 معارض للسلة الأساسية والمعمرة بأسعار مخفضة من 20 إلى 50 ٪، وإنشاء 4 مخابز آلية استراتيجية بطور سيناء وشرم الشيخ، ورفع كفاءة 5 مخابز استراتيجية، إضافة إلى الحملات التموينية بكافة منافذ بيع السلع للمواطنين لضبط الأسعار.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي.. بلغ إجمالي تكلفة المصروف الشهري معاش تكافل وكرامة مبلغ 25 مليون جنيه إجمالي المنصرف المساعدات الضمانية الشهرية 4 ملايين جنيه، وبلغ المنصرف معاش الطفل شهريا 900 ألف جنيه، وعدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3784، وعدد حالات المستفيدة من المعاش الضماني 777، وعدد الحالات المستفيدة معاش الطفل 107، وعدد الحالات المستفيدة من حياة كريمة 17080 أسرة، وعدد حالات توثيق الزواج 205 حالة عدد حالات المعاش الأخرى 358.

قطاع البيئة



وفي قطاع البيئة.. تم تنفيذ مشروعات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة وتم تنفيذ 10 مشروعات في هذا المجال، مع البدء في تنفيذ مشروع جرين شارم من خلال وزارة البيئة ودعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من مرفق البيئة العالمية بمنحة قدرها 7 مليارات يورو.

وفي قطاع الأمن.. تم إنشاء المنظومة الأمنية الموحدة للمحافظة للرصد المرئي بتكلفة 2.310 مليار جنيه.

وفي مجال تأسيس البنية المعلوماتية المكانية التي تشمل المتغيرات المكانية والجو مكانية وتكامل الخطة الاستثمارية، جار تجميع البيانات الوصفية والمكانية من جميع الجهات الإدارية بالمحافظة؛ لربط منظومة البنية المعلوماتية بالسيرفر الخاص بالمتغيرات المكانية.