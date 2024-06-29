السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز

إنجي حمادة تصل المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم في "فيديو المطبخ"

إنجي حمادة
إنجي حمادة

وصلت منذ قليل المذيعة المغمورة إنجي حمادة المتهمة في قضية فيديو المطبخ، إلى مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لحضور جلسة النطق بالحكم في تهمة نشر الفسق والفجور والتحريض على الرذيلة.

حضرت إنجي حمادة جلسة السابقة بالمحكمة بينما تغيب كروان مشاكل.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد رحلت التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج، محل القبض عليه أثناء اختبائه بالمحافظة، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى “سماح. ح” الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

انجي حمادة المذيعة المغمورة قضية فيديو المطبخ المحكمة الاقتصادية بالقاهرة نشر الفسق والفجور الرذيلة

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