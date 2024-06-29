إصابة طالب وطالبة بهبوط وضيق تنفس خلال أداء امتحانىّ الفيزياء والتاريخ بقنا

أُصيب طالب وطالبة بهبوطٍ وضيق بالتنفس اليوم السبت، أثناء أداء امتحانيِّ مادتيِّ الفيزياء والتاريخ بلجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء مصطفى درة مدير أمن قنا، إخطارًا من الدكتور محمد فؤاد مدير مرفق الإسعاف بقنا، بإصابة طالبين بالإعياء بمدينة قنا.

وبالفحص والانتقال، تبيَّن إصابة منة شعبان محمد، بمدرسة جنوب قنا بهبوط عام، ومحمود يوسف أبوالوفا، بلجنة مدرسة السلام الثانوية، بحالة ضيق بالتنفس وتم نقلهما لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتيِّ التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.