السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة طالب وطالبة بهبوط وضيق تنفس خلال أداء امتحانىّ الفيزياء والتاريخ بقنا

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

أُصيب طالب وطالبة بهبوطٍ وضيق بالتنفس اليوم السبت، أثناء أداء امتحانيِّ مادتيِّ الفيزياء والتاريخ بلجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء مصطفى درة مدير أمن قنا، إخطارًا من الدكتور محمد فؤاد مدير مرفق الإسعاف بقنا، بإصابة طالبين بالإعياء بمدينة قنا.

وبالفحص والانتقال، تبيَّن إصابة منة شعبان محمد، بمدرسة جنوب قنا بهبوط عام، ومحمود يوسف أبوالوفا، بلجنة مدرسة السلام الثانوية، بحالة ضيق بالتنفس وتم نقلهما لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتيِّ التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

txt

الثانوية العامة.. أولياء الأمور في انتظار أبنائهم أمام لجان التاريخ والفيزياء بالجيزة

امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة موعد امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

بهما طلقات نارية.. سيارة ربع نقل تلقى جثتين داخل نقطة إسعاف بقنا وتفر هاربة

إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في قنا

أولياء أمور طلاب الثانوية يتحدون حرارة الجو وينتظرون أمام لجان الامتحان

تداول امتحان الهندسة والجبر فى امتحانات الإعدادية بقنا

4 سيدات يطلقن أعيرة نارية على أفراد أسرة فى قنا

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

أسرة طبيبة التجمع ترفض 200 ألف جنيه للتصالح مع المتهم بقتلها

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟