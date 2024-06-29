السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تُعاين موقع انهيار عقار بحي المناخ في بورسعيد

موقع انهيار عقار
موقع انهيار عقار بحي المناخ في بورسعيد

عاينت النيابة العامة، اليوم، موقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق نطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتفقد رجال النيابة العامة موقع العقار المكون من 4 أدوار المُنهار بشارع البلدية ونمرة 2 خلف شارع كسرى، مطلعين على كاميرات المراقبة في المنطقة، كما التقوا عدد من سكان المنطقة وسكان العقار المنهار ومالكه للتعرف على ملابسات انهيار العقار وكواليس إخلاءه من السكان قبل انهياره.

وكانت إدارة النجدة بمديرية أمن بورسعيد، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط عقار بشارع البلدية ونمرة 2 خلف شارع كسرى، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية والبحث الجنائي والإسعاف، إلى مكان الواقعة لإنقاذ أي من الأشخاص تحت الأنقاض، وتمكنوا من إنقاذ شاب مصاب من تحت الأنقاض ويدعى: زياد السعيد مسعد العدوى 23 عامًا، مصابًا بجروح متفرقة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، ونُقل إلى مستشفى السلام وخرج عقب تلقي الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة.

موقع انهيار عقار بحي المناخ في بورسعيد
موقع انهيار عقار بحي المناخ في بورسعيد
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