محافظ أسيوط: نتابع امتحانات الثانوية العامة ونقدم كل سبل الدعم

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن متابعته المستمرة لامتحانات الثانوية العامة، وتوفير كل الإمكانات اللازمة وتذليل العقبات لسير أعمال الامتحانات بالقرى والمراكز في هدوء ويسر وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأكد اللواء عصام سعد على العمل على توفير كل سبل الراحة للطلاب بكل اللجان والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة وتوفير سبل الراحة داخل وخارج اللجان، فضلًا عن التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز لاستمرار المرور الدوري لرفع أي إشغالات من الباعة الجائلين بمحيط اللجان والمدارس التي يتم عقد الامتحانات بها.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال الامتحانات من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل.

جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.



انتظام الأوضاع واستقرارها وتوفير كل الخدمات



واستعرض اللقاء ما يجرى تنفيذه من إجراءات لتسيير أعمال تلك الامتحانات التي تستمر حتى 20 يوليو 2024 وانتظام الأوضاع واستقرارها وتوفير كل الخدمات بشكل يوفر أجواء مناسبة للطلاب، فضلًا عن ربط غرف عمليات الإدارات التعليمية بغرفة عمليات المديرية لمتابعة الامتحانات وسير العمل باللجان يوميًا وإرسال التقارير بذلك.



وقال محافظ أسيوط إن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام بلغ 28132 طالبًا وطالبة موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين "stem" منهم 19056 طالبًا وطالبة علمي علوم، و1576 طالبًا وطالبة علمي رياضة، و7500 طالب وطالبة أدبي، كما يبلغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظًا و1247 مقدر درجات، وعدد الاستراحات للمراقبين 23 استراحة موزعة على كل مراكز ومدن المحافظة.

كما تناول اللقاء التوجيه بالاستمرار في تنفيذ الأنشطة الصيفية بالمدارس خلال فترة الإجازة، حيث وجه محافظ أسيوط بتفعيل دور الأنشطة التربوية بالمدارس تزامنًا مع انتهاء الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة، مما يساهم في تقديم الدعم للطلاب وتنمية وصقل مهاراتهم في مختلف الأنشطة التربوية، وهو ما يؤثر إيجابيًا في بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، خاصة مع تنظيم مسابقات ثقافية ورياضية وفنية كـ(الرسم، والغناء، والتمثيل، والذكاء الاصطناعي، والصحافة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة،....)، بالإضافة إلى فتح المكتبات لقراءة واستعارة الكتب، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبناء الإنسان المصري وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من بينها قطاع التعليم، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الأنشطة الصيفية لطلاب المدارس خلال فترة الإجازة خاصة في المدارس التي لا يوجد بها لجان امتحانات للثانوية العامة، حيث إن الأجيال القادمة من الطلاب والشباب يعتبرون ركيزة أساسية لمستقبل الوطن واستكمال عملية التنمية والبناء.