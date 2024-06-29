حبس 4 متهمين عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالسلام

قررت نيابة السلام حبس 4 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى عثر بحيازتهم علي كمية من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية بالسلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالسلام بالقاهرة من ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1.150 كيلو جرام وكمية من مخدرى «البودر، الكيتامين» و2.250 كيلو جرام لمخدر الأستروكس و2 سلاح أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق