السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصول المتهمين بإنهاء حياة حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا إلى الجنايات

حسني الخناجري
حسني الخناجري

وصل المتهمون إلى محكمة جنايات القاهرة في بولاق أبو العلا لحضور أولى جلسات محاكمتهم بقضية إنهاء حياة حسني الخناجري جواهرجي.

ووفقًا لأمر إحالة المتهمين، فإن النيابة العامة تتهم كلًا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق أبو العلا حسني عدلي الخناجري بتاريخ 26 و27 فبراير 2024، بقصد مع سبق الإصرار والترصد وسرقة مشغولات ذهبية تعود للمجني عليه، بالإضافة إلى حيازة مخدر الحشيش وسلاح أبيض دون ترخيص.

وارتكب المتهم الأول الجريمة بتخطيط مسبق واستخدام سلاح أبيض للتعدي على المجني عليه وإحداث إصابات أودت بحياته.

حسني الخناجري عابدين محكمة جنايات القاهرة بولاق أبو العلا

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