توريد 191697 طن قمح لشون وصوامع أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار أعمال توريد محصول القمح داخل 28 شونة وصومعة ومركز تجميع موزعة على 13 مركزًا وحيًا على مستوى المحافظة، لافتًا إلى ارتفاع إجمالي معدلات التوريد اليومية لتصل إلى 191 ألفًا و697 طنًا من محصول القمح موسم 2024.

وأكد تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الموسم وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها خاصة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

توريد القمح بأسيوط

وأشار محافظ أسيوط، إلى متابعته المستمرة لأعمال توريد القمح من خلال جولاته الميدانية ومتابعته من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألفًا و757 فدانًا على مستوى المحافظة وتم حصادها بالكامل، بالإضافة إلى أن لجان الزراعة والتموين المشكلة لاستلام محصول القمح من المزارعين تتابع إجراءات توريد الأقماح والتأكد من جودتها وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم وتسهيل الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة.

وأشار المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى أنه تم توريد 47185 طنًا بشون البنك الزراعي المصري، و40273 طنًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 70991 طنًا للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و24190 طنًا لشركة الوحدة لطحن الغلال و9056 طن إنتاج التقاوي /شركات منتجة، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 191 ألفًا و697 طن قمح.