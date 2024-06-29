انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 29 يونيو 2024، وتستهلك مصر شهريًّا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

وتعرض "الدستور" آخر تحديثات أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 29 يونيو 2024 لمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

ورصد في أسعار الطيور تراجع ملحوظا في بورصة الدواجن، إذ وصلت أسعار الفراخ لنحو 85 جنيهًا في المزارع تصل للمستهلك بنحو 94 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 29 يونيو 2024

وتعرض"الدستور" للقراء أسعار الدواجن في البورصة اليوم السبت 29 يونيو 2024 كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 85 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 94 جينها.

وجاء سعر كيلو الفراخ البلدي السبت 29 يونيو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 110 إلى 115 جنيها تصل للمستهلك بـ122 جينهًا.

سعر كيلو الساسو السبت 29 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 102 جنيهات لتصل للمستهلك في الأسواق بـ110 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم السبت 29 يونيو 2023

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم السبت 29 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 140 جنيها ويصل للمستهلك بـ145 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض السبت 29 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 140 جنيها ويصل للمستهلك بـ145 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم السبت 29 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 160 جنيها ويصل للمستهلك بـ165 جنيها.

أسعار البط في مصر اليوم السبت 29 يونيو 2024

سجل سعر البط البلدي 110 جينهات

سجل سعر البط المسكوفي 100 جنيها

وجاء سعر البط المولار 75 جينها

أسعار البانيه اليوم السبت 29 يونيو 2024

وسجل سعر البانيه اليوم السبت 29 يونيو 250 جنيها وتصل للمستهلك 300 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم السبت 29 يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم السبت 29 يونيو 90 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيها.

وحل سعر "الصدور" اليوم السبت 29 يونيو 2024 مايو 120 جنيها وتصل المستهلك 125 جنيها.

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