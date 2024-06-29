السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 29  يونيو 2024، وتستهلك مصر شهريًّا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

وتعرض "الدستور" آخر تحديثات أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 29 يونيو 2024 لمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

ورصد في أسعار الطيور تراجع  ملحوظا في بورصة الدواجن، إذ وصلت أسعار الفراخ لنحو 85 جنيهًا في المزارع تصل للمستهلك بنحو 94 جنيه. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 29 يونيو 2024

وتعرض"الدستور" للقراء أسعار الدواجن في البورصة اليوم السبت 29 يونيو 2024 كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 85 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 94 جينها.

وجاء سعر كيلو الفراخ البلدي السبت 29  يونيو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 110 إلى 115 جنيها تصل للمستهلك بـ122 جينهًا.

سعر كيلو الساسو السبت 29 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 102 جنيهات لتصل للمستهلك في الأسواق بـ110 جنيها.

txt

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 29-6-2024

سعر طبق البيض اليوم السبت 29  يونيو 2023 

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم السبت 29 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 140 جنيها ويصل للمستهلك بـ145 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض السبت 29 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 140 جنيها ويصل للمستهلك بـ145 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم السبت 29 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 160 جنيها ويصل للمستهلك بـ165 جنيها.

txt

الفراخ بـ94 جنيهًا للمستهلك.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة

txt

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

أسعار البط في مصر اليوم السبت 29 يونيو 2024

سجل سعر البط البلدي 110 جينهات

سجل سعر البط المسكوفي 100 جنيها

وجاء سعر البط المولار 75 جينها

أسعار البانيه اليوم السبت 29  يونيو 2024 

وسجل سعر البانيه اليوم السبت 29 يونيو 250 جنيها وتصل للمستهلك 300 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم السبت 29 يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم السبت 29 يونيو 90 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيها.

وحل سعر "الصدور" اليوم السبت 29 يونيو 2024 مايو 120 جنيها وتصل المستهلك 125 جنيها.

اقرأ أيضا 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

أسعار الفراخ البيضاء الفراخ البيضاء أسعار الفراخ الفراخ بورصة الدواجن الدواجن كيلو الفراخ البيضاء

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟