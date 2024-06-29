السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيسة المفوضية الأوروبية: لدينا أطر ثقة فى العلاقات الاقتصادية مع مصر

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد وقع من قبل مع مصر اتفاقية شراكة استراتيجية، والتي تعكس العلاقة الوطيدة.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال كلمتها بمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك: لدينا أكثر من ألف شركة تعمل بالمنطقة، ونسعى للعمل لمزيد من تيسير الظروف الاستثمارية.

وأضافت: لدينا أطر ثقة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا، وهذا يدعم القطاع الخاص في مختلف المجالات، متابعة: نعمل على زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسئولي دول الاتحاد الأوروبى، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلي الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية. 

كما يشارك في المؤتمر عددٌ من المستثمرين المصريين المساهمين في مشروعات مع الجانب الأوروبي، أو بصدد الدخول في مشروعات مستقبلية.

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