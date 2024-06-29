دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة فى مدينة 6 أكتوبر

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى بلكونة، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.