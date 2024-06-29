السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بـ"خارجية النواب": مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يعزز قدرات مصر التكنولوجية والابتكارية

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر حدثًا ذا أهمية كبيرة على مستويات متعددة؛ لما يحمله من دلالات قوية تعكس متانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت الفترة الماضية ترفيعًا لشراكة استراتيجية شاملة، تتركز على عدة ملفات حيوية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت "حارص"، في تصريحات لها، أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتحفيز الاستثمارات المشتركة في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعات الحديثة، كما يسهم في إطلاق مشاريع تنموية جديدة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية، كما يبرز العلاقات الوثيقة بين الطرفين والقدرة على تحقيق توافقات سياسية واقتصادية تعزز من مكانة القاهرة الإقليمية والدولية، عاكسًا التزام مصر بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يستهدف بحث ومناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تهدف إلى خلق بيئة استثمار جاذبة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة، بالتركيز على مجالات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة، وصناعة السيارات، والاستثمار المالي، وتوطين التكنولوجيا التصنيعية في مصر. 

يعزز من دور مصر كلاعب مهم على الساحة الدولية فى مجالات الاقتصاد والتنمية

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المؤتمر يسهم في تعزيز قدرات مصر التكنولوجية والابتكارية من خلال تبادل الخبرات والتعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كما يعد منصة للتعبير عن التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، مشددة على أن المؤتمر يمثل محفزًا للتعاون الدولي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من دور مصر كلاعب مهم على الساحة الدولية في مجالات الاقتصاد والتنمية.

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