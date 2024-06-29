السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

امتحانات الثانوية العامة.. التسوق يغلب "قلق وتوتر" الأمهات أمام اللجان

أولياء الأمور أمام
أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

استغل عدد من الأمهات ساعات انتظار أبنائهن أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، لأداء مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، وتوجهوا للأسواق لشراء الخضروات ومستلزمات المنزل، بهدف التغلب على القلق والتوتر، أمام بوابة مدرسة الشهيد هشام كمال بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة 2024، من الصباح الباكر، اليوم السبت، على مدارس مدينة السادس من أكتوبر في التاسعة صباحا.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

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