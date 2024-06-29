فون دير لاين: 25 مليون يورو لتوفير تدريب رقمى وتكنولوجى للمصريين

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أهمية تعزيز المهارات التي يحتاجها المصريون من أجل الازدهار في اقتصاد المستقبل.

وضعنا إطارًا للثقة واليقين فى التوجه المستقبلى

وأضافت فون دير لاين، خلال كلمتها بافتتاح مؤتمر الاستثمار "المصري- الأوروبي"، أنها توقّع اليوم اتفاقية لمشروع جديد قيمته 25 مليون يورو من أجل توفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين، بهدف دعم توفير العمالة الماهرة للشركات.

وتابعت: "نحن نساند شراكات جديدة باستثمارات كبيرة، لكن الفارق الحقيقي سوف تصنعه فكرة وجود القطاع الخاص معنا، حيث إننا وضعنا إطارًا للثقة واليقين في التوجه المستقبلي لعلاقتنا، وهذه الرسالة التي يحتاجها القطاع الخاص، ويتوقع أن يسمعها منا".