إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث بطريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.