السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس هيئة قناة السويس: نسعى لإعادة الريادة للترسانات الوطنية

جانب من جولة الفريق
جانب من جولة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء القاطرات الجديدة التي يتم بناؤها لصالح هيئة قناة السويس بمصنع مصر للقاطرات بترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، يرافقه مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وعدد من قيادات الهيئة والشركة، وذلك لمتابعة سير العمل والتعرف على مستجدات عملية بناء خط إنتاج القاطرات البحرية من طراز "Rastar 3200-W" بقوة شد ٩٠ طنًا.

تفاصيل الجولة

شملت الجولة التفقدية الأعمال الجارية بالقطاعات الثلاثة الرئيسية بمصنع مصر لبناء القاطرات وهى قطاع التقطيع، وقطاع التشكيل، وقطاع البناء، والمجهزة بالتكنولوجيا الأحدث عالميًا في مجال بناء الوحدات البحرية المختلفة.

كما اطلع رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء القاطرات الجديدة بمصنع مصر للقاطرات وعددها ١٠ قاطرات بحرية تحمل اسم" عزم"، حيث بدأ العمل الفعلي لبناء ٦ قاطرات على التوازي بالمصنع بسفاجا، ومن المقرر بدء العمل لبناء ٤ قاطرات بالتعاون مع ترسانة بورسعيد البحرية التابعة للهيئة.

ويبلغ طول القاطرة الواحدة ٣٢ مترًا، وعرضها ١٣.٥ متر، وارتفاعها ٦ أمتار، وسرعتها ١٢ عقدة، وتمتاز القاطرات الجديدة بتصميمها الفريد بالتعاون مع مكتب التصميم العالمي روبرت آلان، أكبر مكاتب التصميم العالمية في مجال بناء القاطرات، وهو التصميم الذي يتيح لها مزايا متعددة تضمن لها تحقيق أعلى قدر من المرونة خلال مناورات الحركة والإبحار، وتحقيق قوة شد كبيرة قدرها ٩٠ طنًا.

ولفت إلى أن قناة السويس قطعت خطوات جادة وفعالة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات البحرية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن الاستراتيجية القومية التي تستهدف عودة الريادة للترسانات الوطنية، والدخول بقوة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة العمالة، بما يسهم نحو تحقيق العديد من الأهداف التنموية بتلبية الاحتياجات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني بفتح أسواق جديدة للتصدير الخارجي. 

وأوضح رئيس الهيئة أن القاطرات البحرية الجديدة ستسهم في دعم جهود تطوير وتحديث أسطول الهيئة من القاطرات البحرية المعاونة متعددة المهام، والتي تستخدم في أعمال مصاحبة السفن العابرة للقناة وأعمال التأمين الملاحي والتعامل مع المواقف الطارئة.

ووجّه رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال بناء القاطرات، مع مراعاة تطبيق شروط الجودة والمعايير العالمية خلال مراحل البناء ومراحل تركيب المعدات والتجهيزات البحرية والملاحية، والتي تحظى بمتابعة دورية لكل مراحل البناء من قبل لجان فنية متخصصة تابعة لهيئة قناة السويس، وتحت إشراف واعتماد هيئة الإشراف الدولية الفرنسية وهيئة الإشراف الدولية الإيطالية.

من جهته؛ أوضح مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، أن مصنع مصر لبناء القاطرات يستهدف تحقيق ميزة تنافسية على المستوى الإقليمي ترتبط بالمستويين الفني والتقني للوحدات البحرية المصنعة ومعدلات بنائها في أوقات قياسية، وهو ما يعكسه مستوى تقدم أعمال بناء القاطرات الجديدة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر إلى انتهاء أعمال بناء بدن القاطرة "عزم ١"، وقرب انتهاء أعمال بناء بدن القاطرة الثانية "عزم ٢"، والتي بلغت نسبة إنجازه  ٨٥٪، ومن المقرر تدشين القاطرتين في شهر ديسمبر المقبل بمشيئة الله، فيما وصلت نسبة إنجاز بدن القاطرتين "عزم ٣" و"عزم ٤" إلى ٣٠٪، و٢٠ ٪ على التوالي، ويجرى العمل على تصنيع خطوط المواسير وأعمال التشطيبات الداخلية طبقًا للرسومات الهندسية المعدة.

في ختام الجولة التفقدية، حرص الفريق أسامة ربيع على تحية عمال ومهندسي مصنع مصر لبناء القاطرات، مشيدًا بكفاءة العمل وسرعة الإنجاز، معربًا عن تطلعه ليصبح المصنع قلعة صناعية وطنية وأحد منجزات الجمهورية الجديدة.

هيئة قناة السويس إيرادات هيئة قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس اخبار رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

مواد متعلقة

تعليم الإسماعيلية: توزيع أوراق امتحانات الفيزياء والتاريخ في موعدهم دون أي تأخير

رفع 8286 طن مخلفات خلال أسبوع فى الإسماعيلية

طلاب جامعة القناة يشاركون فى المعسكر التدريبى لـ"أولمبياد الشركات الناشئة"

جنايات الإسماعيلية تأمر بضبط وإحضار 8 موظفين بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

الآلاف يشيعون جثمان قائد الإسماعيلى السابق

سبب وفاة لاعب الإسماعيلى السابق طارق الوحش وموعد ومكان الجنازة

رئيس جامعة قناة السويس يستمع لأعضاء هيئة التدريس المرشحين لشغل الوظائف القيادية

أسماء أوائل الفرقة الأولى بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

أسرة طبيبة التجمع ترفض 200 ألف جنيه للتصالح مع المتهم بقتلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟