السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7 عادات يومية تساعد في منحك القدرة على التحمل

عادات تساعد في منحك
عادات تساعد في منحك القدرة على التحمل

القدرة على التحمل هي أكثر من مجرد القدرة على التحمل الجسدي؛ إنها القوة التي تحملنا خلال يوم حافل، وتمكننا من التعامل مع المهام بحماس. لا يحدث بناء القدرة على التحمل بين عشية وضحاها، ولكن دمج بعض العادات الاستراتيجية في روتيننا اليومي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. 

فيما يلي 7 عادات يومية مثبتة يمكن أن تساعدنا في تعزيز مستويات القدرة على التحمل والطاقة لدينا.

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التركيز على بعض الهوايات النشطة

إضافة الهوايات النشطة إلى روتيننا يمكن أن يعزز قدرتنا على التحمل بشكل كبير بطريقة ممتعة وجذابة. يمكن للأنشطة مثل البستنة أو الرقص أو حتى العزف على آلة موسيقية تتطلب الحركة، مثل الطبول، أن تساعد في الحفاظ على نشاط الجسم وتحسين قدرتنا على التحمل. تسلط دراسة من Frontiers in Psychology الضوء على أن الانخراط في الأنشطة البدنية الممتعة لا يحسن القدرة على التحمل فحسب، بل يعزز أيضًا الصحة العقلية بشكل عام.

استخدم الدش البارد للحصول على دفعة من الطاقة

لقد ثبت أن الاستحمام بالماء البارد يحسن الدورة الدموية ويحفز يقظة الجسم ومستويات الطاقة، تشير الأبحاث المنشورة في مجلة العلوم الطبية في أمريكا الشمالية إلى أن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يعزز تدفق الدم ويقلل من إجهاد العضلات، وبالتالي يحسن القدرة على التحمل. إن بدء يومنا بدش بارد يمكن أن يمنحنا دفعة سريعة من الطاقة ويجعلنا نشعر بالنشاط.

القيام بإرخاء العضلات التدريجي

يتضمن استرخاء العضلات التدريجي (PMR) شد مجموعات العضلات المختلفة في الجسم ثم إرخائها ببطء. تساعد هذه التقنية، المدعومة بدراسات في مجلة علم النفس السريري، على تقليل التوتر وتحسين القدرة على التحمل البدني من خلال تعزيز عملية تعافي الجسم. يمكن أن يكون PMR مفيدًا بشكل خاص للرياضيين الذين يتطلعون إلى تحسين قدرتهم على التحمل والأداء من خلال تسريع أوقات التعافي.

جرب الأعشاب التي تخفف التوتر

إن إضافة الأعشاب المتكيّفة مثل أشواغاندا والروديولا والجينسنغ إلى نظامنا الغذائي يمكن أن يعزز قدرتنا على التحمل بشكل طبيعي. تساعد هذه الأعشاب أجسامنا على مقاومة الإجهاد البدني والكيميائي والبيولوجي، وبالتالي تحسين القدرة على التحمل بشكل عام.

 وفقًا لبحث في مجلة علم الأدوية العرقية، تساعد الأعشاب المتكيّفة على زيادة القدرة على التحمل البدني وتقليل التعب، مما يجعلها إضافة قيمة لنظامنا اليومي.

القيام بتمارين انفجارية

تم تصميم التمارين المتفجرة أو البليومترية، مثل القفز القرفصاء، والقفزات الصندوقية، وبيربي، لزيادة قوة العضلات والقدرة على التحمل. 

تعمل هذه التمارين عالية الكثافة على تحسين كفاءة الجهاز العصبي واستجابة العضلات. تظهر الأبحاث في مجلة العلوم الرياضية أن قياسات البليومتريكس يمكن أن تعزز بشكل كبير قدرة القلب والأوعية الدموية على التحمل والقدرة على التحمل بشكل عام من خلال تحسين قدرة الجسم على ممارسة القوة بسرعة.

تطبيق نظام غذائي مقيد بالوقت

الأكل المقيّد بالوقت، وهو شكل من أشكال الصيام المتقطع، يمكن أن يساعد في تحسين القدرة على التحمل من خلال تعزيز كفاءة التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة.

 وفقا لدراسة نشرت في مجلة Cell Metabolism، فإن الأكل المقيد بالوقت يساعد الجسم على استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة، ما يؤدي إلى تحسين القدرة على التحمل وتقليل التعب. 

يتضمن هذا النهج تناول جميع الوجبات خلال فترة محددة، مثل فترة 8 ساعات، ما يمكن أن يساعد في تحسين استخدام الطاقة وتحسين القدرة على التحمل.

القدرة على التحمل تعزيز مستويات القدرة الهوايات النشطة الأنشطة البدنية الدورة الدموية الطاقة

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