السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس دوران الضبعة لـ57

مصابو حادث انقلاب
مصابو حادث انقلاب أتوبيس دوران الضبعة

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، الحالة الصحية للمصابين إثر انقلاب أتوبيس على طريق دوران الضبعة.

وتم على الفور إرسال سيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارئ في مستشفيات الحمام المركزي والعلمين النموذجي والضبعة المركزي.

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه تم نقل المصابين وعددهم 57، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي 27 مصابًا، واستقبل مستشفى العلمين النموذجي 24 مصابًا، واستقبل مستشفى الحمام المركزي 6 مصابين وتلقوا الخدمات العلاجية المناسبة طبقًا لتصنيف الحالات الطبية.

وأكد وكيل صحة مطروح أن الحادث أسفر عن 5 حالات وفاة في مستشفى العلمين النموذجي، مشيرًا إلى أنه تأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته في بنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أنه يتم حالياً تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم، متمنياً الشفاء للمصابين.

مصابو حادث انقلاب أتوبيس دوران الضبعة
مصابو حادث انقلاب أتوبيس دوران الضبعة
مصابو حادث انقلاب أتوبيس دوران الضبعة
مصابو حادث انقلاب أتوبيس دوران الضبعة
مصابو حادث انقلاب أتوبيس دوران الضبعة
مصابو حادث انقلاب أتوبيس دوران الضبعة
مصابو حادث انقلاب أتوبيس دوران الضبعة
مصابو حادث انقلاب أتوبيس دوران الضبعة
وكيل وزارة الصحة بمطروح الحالة الصحية للمصابين انقلاب أتوبيس الطريق المستحدث سيدي عبدالرحمن العلمين دوران الضبعه

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