السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر بوابتنا لإفريقيا والشرق الأوسط

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لمصر، إذ تبلغ نسبة استثماراته المباشرة 40%.

وأضافت، في كلمتها اليوم السبت، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي: "بالاتفاقية الجديدة قررنا أن نصل إلى مستوى جديد من الشراكة مع مصر؛ لأن مصر هي بوابة أوروبا للقارة الإفريقية، بموقعها بين الشرق الأوسط وإفريقيا والمحيط الهادئ".

مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قليل، مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

ويستهدف المؤتمر- الذي يُعقَد على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"- تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.

كما يستهدف المؤتمر تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية في قطاعات: الطاقة، الصحة، التعليم، البنية التحتية، الصناعة، الأمن الغذائي، مجالات الهيدروجين الأخضر، السيارات، والاستثمار في مجال اللوجستيات والموانئ.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسئولي دول الاتحاد الأوروبى، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلي الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية. 

كما يشارك في المؤتمر عدد من المستثمرين المصريين المساهمين في مشروعات مع الجانب الأوروبي، أو بصدد الدخول في مشروعات مستقبلية.

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