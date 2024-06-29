ازداد مؤشر البحث عبر محرك البحث جوجل عن حقيقة تسريب امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2024 على التليجرام، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد تسريب لامتحان مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوى 2024 لطلاب الشعبة العلمية على تليجرام.

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2024 على التليجرام

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد تسريب امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2024 على تليجرام حيث يؤدي اليوم طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ ويواصل طلاب الثانوية العامة 2024 أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو مادة امتحان الأحياء لطلاب الشعبية العلمية علوم.

تطبيق القانون الخاص بالغش الإلكتروني

وأشارت التعليم إلى أنه في حالة وجود حالات غش إلكتروني في امتحانات الثانوية العامة، سيتم تطبيق القانون الخاص بالغش الإلكتروني، وتعمل الوزارة على التصدي دائما لجميع محاولات الغش الإلكتروني، كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة بعدم اتباع جروبات الغش الإلكتروني التي تزعم إلى تسريب امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوى 2024 على تليجرام بمقابل مادي من الطلاب، وأكدت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بالاتفاق مع الجهات السيادية، لذلك لا يمكن الوصول إلى أوراق امتحانات الثانوية العامة قبل بدء اللجان.

المتبقي من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024

كما يبدأ طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق

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