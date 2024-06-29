"كده هساعد الاحتلال يعذب إخواتنا".. طفلة ترفض تناول حلوى شركة مقاطعة أمام لجان الثانوية

رفضت طفلة تدعى “چنة” تناول عرض حلوى اشتراها لها أحد أولياء الأمور الحاضرين أمام لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة بمدرسة البطل الشهيد نقيب الشرطة علي أحمد شوقي الثانوية بنات في المعادي، خلال انتظارها مع والدتها خروج شقيقتها من الامتحان.

وقالت الطفلة إن هذه الحلوى صنعتها إحدى شركات المقاطعة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، مضيفة: "دي مقاطعة..أنا كده هبعت فلوس للمحتل اللي بيعذب إخواتنا الفلسطنيين"، وهو ما أثار إعجاب كافة الحضور وانهالت الدعوات على والدتها بالبركة والحماية على حسن تربيتها للطفلة.