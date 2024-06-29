السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كده هساعد الاحتلال يعذب إخواتنا".. طفلة ترفض تناول حلوى شركة مقاطعة أمام لجان الثانوية

الطفلة چنة
الطفلة چنة

رفضت طفلة تدعى “چنة” تناول عرض حلوى اشتراها لها أحد أولياء الأمور الحاضرين أمام لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة بمدرسة البطل الشهيد نقيب الشرطة علي أحمد شوقي الثانوية بنات في المعادي، خلال انتظارها مع والدتها خروج شقيقتها من الامتحان.

وقالت الطفلة إن هذه الحلوى صنعتها إحدى شركات المقاطعة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، مضيفة: "دي مقاطعة..أنا كده هبعت فلوس للمحتل اللي بيعذب إخواتنا الفلسطنيين"، وهو ما أثار إعجاب كافة الحضور وانهالت الدعوات على والدتها بالبركة والحماية على حسن تربيتها للطفلة.

txt

رئيس شؤون التعليم بقطاع المعاهد يتفقد سير امتحانات الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

الثانوية العامة التاريخ والفيزياء أحمد شوقي الثانوية للبنات وزارة التربية والتعليم , تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

انتهاء التشكيل الوزارى والمحافظين.. وحلف اليمين خلال أيام

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل| مصدر حكومى: الانتهاء من التشكيل الوزارى وحركة المحافظين.. ومراسم حلف اليمين خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟