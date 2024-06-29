السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق الجلسة الأولى بمؤتمر الاستثمار "المصري - الأوروبي"

مؤتمر الاستثمار المصري
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

انطلقت الجلسة الأولي ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار "المصري - الأوروبي"، تحت عنوان "أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار". 

انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري -  الأوروبي

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي"، اليوم السبت، الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسئولي دول الاتحاد الأوروبى، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلي الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية. 

كما يشارك في المؤتمر عددٌ من المستثمرين المصريين المساهمين في مشروعات مع الجانب الأوروبي، أو بصدد الدخول في مشروعات مستقبلية.

مصر والاتحاد الأوروبى مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أجندة الإصلاح المستثمرين

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