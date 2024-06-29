إصابة مراقب ثانوية عامة بحالة إعياء داخل لجنة الامتحان فى قنا

أُصيب مراقب ثانوية عامة، اليوم السبت، بحالة إعياء داخل إحدى لجان الامتحانات في محافظة قنا، وتقرر نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بإصابة مراقب ثانوية عامة بحالة إعياء، داخل مدرسة "أبو بكر الصديق الثانوية" بمدينة العمَّال بقنا.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبيَّن إصابة عز محمد عواد، 38 عامًا، بحالة إعياء، وتم نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتيِّ التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.