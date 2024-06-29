"مناخ الزراعة" يبرز أسباب انخفاض تزهير "البامية" مع الموجات الحارة

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز المناخ بوزراة الزراعة واستصلاح الأرضي، إن البلاد تشهد ارتفاعا شديدا في دراجات الحرارة خلال الفترة الحالية، الأمرالذي نتج عنه إصابة عدد كبيرمن النباتات خاصة في فترة التزهير، كما حدث مع محصول البامية خلال الفترة الحالية.

أوضح فهيم، في بيان، أن أسباب انخفاض معدلات التزهيرالبامية ترجع إلي زيادة الفرق بين حرار ة الليل والنهار و(التذبذبات الحرارية)، وأحيانا زيادة الرطوبة سواء الأرضية أو الجوية وهبوب الرياح الجافة مرة والرطبة مرات.

وأضاف أنه نتيجة إلى الأجواء المختلفة زادت معدلات النمو الخضري (الهياج) الأمر الذي ينتج عنه زيادة حساب معدلات التزهير والعقد، وأما على مستوى المزارع، أو توقف النمو تماما وعدم استجابة النباتات لأي رش أو تسميد.

أسباب انخفاض معدلات التزهير البامية

أوضح أن الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض معدلات التزهير للبامية هي الموجات شديدة الحرارة والفرق الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار، إضافة إلى هياج العرش وتكوين دورات نمو خضري غزير لأي سبب، ويلعب عدم ضبط وتنظيم عملية الري دور كبير أيضا في تلك المشكلة.

أشار فهيم إلى أن الإسراف في الري يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الأرضية بشكل كبير جدآ وبالتالي حدوث اختناق للجذور، الأمر الذي يؤدي إلى تساقط الأزهار، إضافة إلى الإسراف في التسميد النتروجيني خاصة اليوريا، وعدم تسميد النباتات بالأسمدة الفوسفاتية أو عدم تسميد النباتات بالأسمدة الفوسفاتية بالمعدلات المطلوبة.

وأضاف فهيم أن من أسباب انخفاض معدلات التزهيرالبامية عدم الاهتمام بالتسميد البوتاسي، إضافة إلى حدوث نقص حاد في مستوى عنصر الكالسيوم والبورون في النباتات، والتفاوت الكبير في درجات الرطوبة الأرضية أو الجوية، مع ارتفاع نسبة الأملاح في التربة أو في ماء الري.

وأكد فهيم علي أن وقد يحدث تساقط للازهار نتيجة الأستخدام الخاطئ لمنظمات النمو النباتية أو نتيجة الخلط الخاطئ للمركبات الزراعية، أو بسبب أستخدام المركبات الزراعية بمعدلات أعلى من المعدل المسموح به من قبل الشركة المصنعة.

عمليات زراعية هامة يجب التركيز عليها

يجب عدم استخدام سماد اليوريا ويفضل ان يكون التسميد الأزوتي فقط سلفات نشادر (350 كجم طوال الموسم) أو نترات الكالسيوم ويجب التوقف عن التسميد الازوتي تمامًا خلال فترة التزهير والعقد ويمكن استخدامه فى اضيق الحدود لو النمو مش قوي ويستخدم فقط في صورة نترات كالسيوم او سلفات نشادر ولا يزيد عن 25-35 كيلو (غمر) و4-6 كيلو (ري تنقيط) لاى منهما للفدان.

عمليات زراعية هامة يجب التركيز عليها اثناء التزهير

الري يجلب ان يكون فى الصباح الباكر دائمًا ويفضل ان يكون على الحامي (سريع) بحيث اقلل كمية المياه واقرب فترات الري وعند تزهير 50% يفضل تقليل معدلات الري عن المعتاد (شبة تصويم)، على أن يكون الري في الصباح الباكر دائمًا، مع اضافة 8-10 لتر حامض فسفوريك (ري غمر) و4-6 لتر (ري بالتنقيط) مع الري لمدة ريتين متتاليتين أو أكثر...

ويجب الرش صباحا بالمخلوط التالي ( 400 جم طحالب بحرية + 500 جم عناصر عالى الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين 4 % / 300 لتر ماء للفدان)، يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 – 2 سم للتر أو 3 لترات حقنًا مع مياه الري (منفرد)، واثناء التزهير يتم سحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 2.5 كيلو لأى منهما.

عمليات الوقاية والمكافحة لأهم الآفات والأمراض

وأوضح فهيم في نقاط، أهم عمليات الوقاية والمكافحة لأهم الأفات والأمراض ن مثل الذبابة البيضاء – نطاط الأوراق - المن- دودة اللوز الشوكية وتقاوم بإحدى المبيدات الآتية:

- اللانيت 90 بمعدل 300 جرام/ الفدان أو سيلكرون بمعدل 750 جرام/ الفدان أو ملاثيون بمعدل 500 سم3 / فدان.

- البياض الدقيقى ويمكن الوقاية منه بالرش بالكبريت الميكرونى بمعدل ¼ كيلو/ 100 لتر ماء.

- النيماتودا تصاب الباميا بنيماتودا تعقد الجذور وتقاوم بالفايدت 2 لتر/ فدان.

ويجب مراعاة فترة التحريم بالنسبة لكل مبيد، مع مراعاة إيقاف رش المبيدات قبل الجمع بـ 15- 20 يوم على الأقل، ويمكن استخدام مصائد الحشرات بدلًا من رش المبيدات.