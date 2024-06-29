رغم رفع الرايات التحذيرية.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية والمصايف: اتبعوا تعليمات الإنقاذ

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من المصطافين على الشواطئ، رغم رفع الرايات التحذيرية على العديد من شواطئ القطاعين الشرقي والغربي بعروس البحر المتوسط.



ورصدت “الدستور" في بث مباشر إقبال المصطافين منذ الساعات الأولى من اليوم على شواطئ الإسكندرية للاستمتاع بأجواء البحر وهربًا من ارتفاع درجات حرارة الجو.



وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنه نظرا لوجود ارتفاع في الأمواج، اليوم رفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الصفراء والحمراء، ورفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الحمراء، كما رفعت شواطئ سيدي بشر الراية الخضراء لوجود حواجز للأمواج.

وأكدت “مصايف الإسكندرية” على ضرورة اتباع تعليمات رجال الإنقاذ، حرصا على سلامة رواد الشاطئ، موجهة المصطافين خاصة من لديهم أطفال بالتوجه الشواطئ التي ترفع الراية الخضراء، أو الإلتزام بالمساحات الآمنة بالشواطئ التي ترفع الراية الصفراء.

وأوضحت أن درجة الحرارة اليوم 32 درجة، ونسب الإشغال متوسطة بشواطئ المحافظة، داعية المصطافين وأهالي المدينة للاستمتاع وقضاء أوقات سعيدة علي شواطئ الإسكندرية.

وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف انتشار مفتشي الإدارة على شواطئ القطاع الشرقى والغربى وشواطئ بحرى والانفوشى، وذلك للتأكد من رص الشماسي بطريقة متوازية وامتلاء الصفوف الأولى أولًا قبل بدء اشغال الصفوف التالية، ونظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، ومتابعة أعمال نظافة مياه الشواطئ وإزالة أي مخلفات منها، وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ وتوعية الرواد بإلقاء المخلفات داخل صناديق القمامة.

كما تم التأكد من تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ والمسعفين وعمال الأبراج، وكذلك التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات الي مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة النجاة، وإلتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية