السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم رفع الرايات التحذيرية.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية والمصايف: اتبعوا تعليمات الإنقاذ

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من المصطافين على الشواطئ، رغم رفع الرايات التحذيرية على العديد من شواطئ القطاعين الشرقي والغربي بعروس البحر المتوسط.


ورصدت “الدستور" في بث مباشر إقبال المصطافين منذ الساعات الأولى من اليوم على شواطئ الإسكندرية للاستمتاع بأجواء البحر وهربًا من ارتفاع درجات حرارة الجو.


وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنه نظرا لوجود ارتفاع في الأمواج، اليوم رفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الصفراء والحمراء، ورفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الحمراء، كما رفعت شواطئ سيدي بشر الراية الخضراء لوجود حواجز للأمواج.

وأكدت “مصايف الإسكندرية” على ضرورة اتباع تعليمات رجال الإنقاذ، حرصا على سلامة رواد الشاطئ،  موجهة المصطافين خاصة من لديهم أطفال بالتوجه الشواطئ التي ترفع الراية الخضراء، أو الإلتزام بالمساحات الآمنة بالشواطئ التي ترفع الراية الصفراء.  

وأوضحت أن درجة الحرارة اليوم 32 درجة،  ونسب الإشغال متوسطة بشواطئ المحافظة، داعية المصطافين وأهالي المدينة للاستمتاع وقضاء أوقات سعيدة علي شواطئ الإسكندرية.

وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف انتشار مفتشي الإدارة على شواطئ القطاع الشرقى والغربى وشواطئ بحرى والانفوشى، وذلك للتأكد من رص الشماسي بطريقة متوازية وامتلاء الصفوف الأولى أولًا قبل بدء اشغال الصفوف التالية، ونظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، ومتابعة أعمال نظافة مياه الشواطئ وإزالة أي مخلفات منها، وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ وتوعية الرواد بإلقاء المخلفات داخل صناديق القمامة.

كما تم التأكد من تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ والمسعفين وعمال الأبراج، وكذلك التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات الي مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة النجاة، وإلتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ.

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية الرايات التحذيرية البحر المتوسط الادارة المركزية للسياحة والمصايف مصايف الإسكندرية عمال الإنقاذ

مواد متعلقة

لجان الثانوية العامة بالإسكندرية.. دعوات وقرآن "يهون قلق" أولياء الأمور (بث مباشر)

رئيس "كهرباء الإسكندرية" يعلق على حريق الاستاد أثناء مباراة سموحة وببراميدز

أهالي برج العرب: "حياة كريمة" أنقذتنا من إهمال دام لسنوات.. وحياتنا تغيرت للأفضل

رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الليلة الثالثة عشرة من ليالي اللغة العربية

عارضون بـ"إسكندراني منتج": فرصة عظيمة لتسويق منتجاتنا

أكثر من 1500 طالب فى ثانى أيام استقبال مكتبة الإسكندرية طلاب الثانوية مجانًا

سكرتير نقابة الصحفيين من ملتقى الإعلام: الصحافة الورقية في «مأزق خطير»

افتتاح معرض كتاب الكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

أسرة طبيبة التجمع ترفض 200 ألف جنيه للتصالح مع المتهم بقتلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟