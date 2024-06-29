أسرة طبيبة التجمع ترفض 200 ألف جنيه للتصالح مع المتهم بقتلها

قالت دفاع أسرة طبيبة التجمع التي لقيت مصرعها بعد أن صدمها شاب بسيارته في التجمع الخامس، إن المتهم عرض التصالح للتنازل عن القضية مقابل دفع 200 ألف جنيه، إلا أن أسرة المجني عليها رفضت التصالح مع المتهم.

وتنظر محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، استئناف المتهم بالتسبب في قتل طبيبة التجمع، بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، في جلسة 4 يوليو المقبل.

وكانت دفعت، دفاع أسرة المجني عليها، بتوتر الخطأ في حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجني عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التي كان يقود بها سيارته.

وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ " طبيبة التجمع"، ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.