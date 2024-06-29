ألواح التقطيع البلاسيتكية.. أضرار خطيرة و"بدائل" تنقذك

تطلق ألواح التقطيع البلاستيكية جزيئات بلاستيكية دقيقة في كل مرة تستخدمها، وهي أحد المصادر الرئيسية للجزيئات البلاستيكية الدقيقة الموجودة في جسم الإنسان.

لوح التقطيع

وكشفت دراسة أن كل عملية قطع على لوح التقطيع تطلق قطعًا صغيرة من البلاستيك في طعامك، والمعروفة أيضًا باسم المواد البلاستيكية الدقيقة، ما يشكل مخاطر صحية خطيرة. تلوث المواد البلاستيكية الدقيقة، التي يقل حجمها عن 5 مم، طعامنا وتدخل أجسامنا عن طريق الالتصاق بالخضروات واللحوم التي نقطعها على اللوح.

دراسة جديدة

في العام الماضي، فحصت دراسة بعنوان " ألواح التقطيع: مصدر مهمل للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الغذاء البشري؟ " كمية الجسيمات البلاستيكية الدقيقة الموجودة بعد استخدام لوح تقطيع بلاستيكي. وخلص الباحثون بعد الملاحظات إلى أن الألواح البلاستيكية أنتجت 1114 جسيمًا بلاستيكيًا دقيقًا، أقل من 5 مم في الحجم، في كل مرة يتم فيها استخدام اللوح.

وهذا يعني أن لوح التقطيع البلاستيكي يطلق 15 مليجرامًا من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة لكل قطع، وحوالي 50 جرامًا سنويًا، أي ما يعادل وزن 10 بطاقات ائتمان بلاستيكية تقريبًا، والتي تتسلل إلى أجسامنا. تعد الألواح البلاستيكية مصدرًا مهمًا للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في أجسام البشر. كما أنها موطن للبكتيريا، حيث تعد التجويفات والأخاديد أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا. حتى التنظيف الشامل لن يساعدك في التخلص من البكتيريا.

توجد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الهواء والماء والأرض وفي كل مكان، وهذه القطع البلاستيكية التي لا مفر منها غير قابلة للتحلل البيولوجي، ما يؤدي إلى تلوث البيئة، والأمر الأكثر إزعاجًا هو أنه عندما يتم تناول الجسيمات البلاستيكية الدقيقة وامتصاصها في مجرى الدم والأنسجة، لا يمكن التخلص منها من الجسم، لا يمكن للمرء إلا اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من التعرض للجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وتؤدي الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الجسم إلى تعطيل الهرمونات والجهاز التناسلي وتجلط الدم وتسبب الالتهابات، ما يؤدي إلى أمراض مزمنة.

البدائل

ولهذا السبب يصبح من المهم للغاية التخلص من ألواح التقطيع البلاستيكية والترحيب ببدائل أكثر أمانًا مثل ألواح التقطيع المصنوعة من الخيزران والرخام والأخشاب، والألواح الخشبية والخيزران مضادة للبكتيريا، على عكس الألواح البلاستيكية، وقد تكون أغلى من الألواح البلاستيكية العادية، لكن اعتبرها استثمارًا ضروريًا لصحتك، الصحة الجيدة تتجاوز ما هو موجود في طبقك؛ يبدأ الأمر بكيفية تحضيره.