السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ألواح التقطيع البلاسيتكية.. أضرار خطيرة و"بدائل" تنقذك

ألواح التقطيع البلاستيكية
ألواح التقطيع البلاستيكية

تطلق ألواح التقطيع البلاستيكية جزيئات بلاستيكية دقيقة في كل مرة تستخدمها، وهي أحد المصادر الرئيسية للجزيئات البلاستيكية الدقيقة الموجودة في جسم الإنسان.

دراسة بحثية جديدة تكشف: ألواح التقطيع البلاستيكية تسبب السرطان

لوح التقطيع

وكشفت دراسة أن كل عملية قطع على لوح التقطيع تطلق قطعًا صغيرة من البلاستيك في طعامك، والمعروفة أيضًا باسم المواد البلاستيكية الدقيقة، ما يشكل مخاطر صحية خطيرة. تلوث المواد البلاستيكية الدقيقة، التي يقل حجمها عن 5 مم، طعامنا وتدخل أجسامنا عن طريق الالتصاق بالخضروات واللحوم التي نقطعها على اللوح.

دراسة جديدة

في العام الماضي، فحصت دراسة بعنوان " ألواح التقطيع: مصدر مهمل للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الغذاء البشري؟ " كمية الجسيمات البلاستيكية الدقيقة الموجودة بعد استخدام لوح تقطيع بلاستيكي. وخلص الباحثون بعد الملاحظات إلى أن الألواح البلاستيكية أنتجت 1114 جسيمًا بلاستيكيًا دقيقًا، أقل من 5 مم في الحجم، في كل مرة يتم فيها استخدام اللوح. 

وهذا يعني أن لوح التقطيع البلاستيكي يطلق 15 مليجرامًا من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة لكل قطع، وحوالي 50 جرامًا سنويًا، أي ما يعادل وزن 10 بطاقات ائتمان بلاستيكية تقريبًا، والتي تتسلل إلى أجسامنا. تعد الألواح البلاستيكية مصدرًا مهمًا للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في أجسام البشر. كما أنها موطن للبكتيريا، حيث تعد التجويفات والأخاديد أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا. حتى التنظيف الشامل لن يساعدك في التخلص من البكتيريا.

توجد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الهواء والماء والأرض وفي كل مكان، وهذه القطع البلاستيكية التي لا مفر منها غير قابلة للتحلل البيولوجي، ما يؤدي إلى تلوث البيئة، والأمر الأكثر إزعاجًا هو أنه عندما يتم تناول الجسيمات البلاستيكية الدقيقة وامتصاصها في مجرى الدم والأنسجة، لا يمكن التخلص منها من الجسم، لا يمكن للمرء إلا اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من التعرض للجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وتؤدي الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الجسم إلى تعطيل الهرمونات والجهاز التناسلي وتجلط الدم وتسبب الالتهابات، ما يؤدي إلى أمراض مزمنة.

البدائل

ولهذا السبب يصبح من المهم للغاية التخلص من ألواح التقطيع البلاستيكية والترحيب ببدائل أكثر أمانًا مثل ألواح التقطيع المصنوعة من الخيزران والرخام والأخشاب، والألواح الخشبية والخيزران مضادة للبكتيريا، على عكس الألواح البلاستيكية، وقد تكون أغلى من الألواح البلاستيكية العادية، لكن اعتبرها استثمارًا ضروريًا لصحتك، الصحة الجيدة تتجاوز ما هو موجود في طبقك؛ يبدأ الأمر بكيفية تحضيره.

الواح التقطيع البلاستيكية جسم الإنسان لوح التقطيع الغذاء البشري البكتيريا

مواد متعلقة

دراسة بحثية جديدة تكشف: ألواح التقطيع البلاستيكية تسبب السرطان

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو 2024

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

تعويض بـ مليون جنيه.. 14 سبتمبر نظر جنحة ضحية أمام عاشور ضد الكابتن أحمد حسن

أول تعليق لوزير التعليم على الشكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟