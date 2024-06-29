محافظ بنى سويف يتابع سير امتحانات الثانوية العامة ومدارس STEM والمكفوفين

تابع الدكتور محمد هاني غنيم مع مسئولى التعليم سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2024/2023، والتي كانت قد بدات منذ 10 يونيو الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع، واستؤنفت "السبت 22 من نفس الشهر" باللغة العربية كأول مادة من المواد الأساسية،، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19.1 ألف طالب وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن محافظ بنى سويف من وكيل الوزارة هاني عنتر على سير العملية الامتحانية، والذي أشار إلى متابعته وتواصله مع غرفة عمليات الوزارة، من خلال غرفة عمليات المديرية، منذ الصباح الباكر ووصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان، حيث أدى اليوم السبت، الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للقسم الأدبي، وذلك بالتزامن مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم "الكيمياء"، في حين أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحانًا في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)، وذلك خلال 45 لجنة على مستوى المحافظة.

وحرص وكيل التعليم على التواصل مع مديري إدارات التعليم من خلال غرفة العمليات قبل بدء الامتحان، والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد، حيث تم التأكيد على تنفيذ القانون والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات متعلقة بالغش بكل أشكاله ووسائله، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان والتحفظ على أي أجهزة تليفون في حالة ضبطها أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى السماح للطلاب بدخول اللجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا بعد تنفيذ عملية التفتيش بشكل دقيق، وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء الامتحان بكتابة البيانات بدقة، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب، مع التشديد على الطلاب بعدم الدخول إلى اللجان بأي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، والتصدي لأي محاولات غش، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحان.