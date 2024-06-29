"النيل للطيران" تدشن خط جديد بين القاهرة وميلانو

دشنت "النيل للطيران" خطًا جديدًا بين القاهرة وميلانو في إيطاليا ضمن استراتيجية توسيع شبكة خطوطها لتنشيط حركة السياحة وتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأعلن محمد الشريف رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران، عن بدء الرحلات بواقع ٣ رحلات أسبوعيًا في أيام الأحد والأربعاء والجمعة.

وجاء افتتاح الخط الجديد تماشيًا مع خطة الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية والتجارية إلى مصر.

وتم استقبال طائرة "النيل للطيران" لرحلة رقم NP 221 برش المياه كتقليد متبع عند وصول رحلات الطيران الجديدة.