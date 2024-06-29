السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يبحث عدد كبير من المواطنين المستفادين عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، ويقدم  كارت الخدمات المتكاملة العديد من الخدمات والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

اتاحت وزارة التضامن الاجتماعي المصري عبر موقعها الالكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) طريقتين رئيسيتين للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي وهما كما يلي:-

الطريقة الأولى: الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

وذلك عن طريق زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي 

http://pod.mohp.gov.eg/

ثم الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة    

اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

إدخال الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص

الضغط على زر "استعلام

الطريقة الثانية: الاستعلام عبر الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي

الاتصال بالرقم الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 1444

اختيار خدمة "ذوي الإعاقة

إدخال الرقم القومي الخاص بك عند الطلب

طلب "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

واعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن  شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وجاءت كالتالي:-

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة، وصورة من آخر شهادة دراسية، وصورة من دفتر العائلة، و4 صور شخصية حديثة.

الاستعلام عن موعد كشف كارت الخدمات المتكاملة

1- الدخول إلى موقع  المجالس الطبية المتخصصة.

2 - اختر قسم أخبارنا.

3- اضغط على «الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة»، من خلال هذا الرابط http://pod.mohp.gov.eg/

4- اختر استعلام.

5- ادخل الرقم القومي.

6- اضغط بحث.

7- يظهر أمامك موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

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شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 

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