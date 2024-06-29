أورسولا فون دير لاين: اليوم حصاد ثمار للصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبى

توجهت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن الضيافة والكرم، لافتة إلى أن اليوم هو حصاد ثمار للصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت دير لاين، خلال كلمتها بافتتاح مؤتمر الاستثمار المصري– الأوروبي، أن "مصر دولة مهمة في المنطقة وتطورها مفيد للمحيط الإقليمي".

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"، اليوم السبت، الذى ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.