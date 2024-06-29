السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أورسولا فون دير لاين: اليوم حصاد ثمار للصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبى

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

توجهت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن الضيافة والكرم، لافتة إلى أن اليوم هو حصاد ثمار للصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت دير لاين، خلال كلمتها بافتتاح مؤتمر الاستثمار المصري– الأوروبي، أن "مصر دولة مهمة في المنطقة وتطورها مفيد للمحيط الإقليمي".

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"، اليوم السبت، الذى ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي مصر السيسي مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى والاستثمارى الأبرز لمصر

لم يعد أمامهم إلا أوراق الشجر.. المجاعة تهدد أطفال غزة بالتسمم

مسعود بزشكيان يحصد 8.3 مليون صوت في انتخابات الرئاسة الإيرانية حتى الآن

الاحتلال يمنع طلبة الثانوية العامة من الوصول لأداء الامتحانات بالقدس المحتلة

شهداء ومصابون بقصف الاحتلال سيارة فى حى الصبرة جنوب مدينة غزة

شهيدان و5 مصابين جراء استهداف الاحتلال منزلًا بمنطقة اليرموك فى غزة

إسرائيل: انفجار صاروخين أطلقا من غزة قرب مستوطنة كرم أبوسالم

إعلام لبنانى: إصابة شخص بجروح متوسطة كان على متن دراجة نارية استهدفها الاحتلال

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

3 ظواهر جوية تضرب البلاد هذا الأسبوع.. "والأرصاد" تُحذّر المواطنين

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة