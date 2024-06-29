السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مبيخلفش وخدعني".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر على زوجها

محاكم الأسرة - صورة
محاكم الأسرة - صورة أرشيفية

روت “إيمان.ع” قصتها التي تشبه المسلسلات الدرامية لـ“للدستور”  بعد لجوءها لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها للمطالبة بالطلاق للضرر منه في القضية التي حملت رقم ٩٤٠٣ لسنة ٢٠٢٤.

وقالت إيمان: “عشت معه 5 سنوات ولم تكن قصة الإنجاب أزمة بالنسبة لي، وبالأخص بعد ما طمئنتنى شقيقته “طبيبة النساء والتوليد بأن ليس لدينا ما يمنعنا من الإنجاب وطلبت مننا التحلي بالصبر والانتظار”.

وأضافت: “مرت الأيام وكان كل هدفنا هو شراء عقارات وعمل مشروع لنعيش حياة سعيدة ومرفهة ونأمن مستقبلنا، وفي كل مرة أطلب منه اللجوء لأطباء أخرين، كان يتشاجر معي ويقول أختي أشطر طبيبة نساء وتوليد بالمنطقة، فكنت التزم الصمت وادعى الله بأن يرزقنا الذرية الصالحة في أقرب وقت”.

وتابعت: “في الفترة الأخيرة نشبت بيننا مشاجرات كثيرة لرفضه تسجيل شقة قمنا بشراءها سويا باسمى أو تسجيل نصفها لي، رغم أنه تحصل مني على كل راتبي بجانب حصوله على كل ميراثي لفتح سوبر ماركت”.

واستكملت: “كنت في حالة غضب بسبب تصرفاته التي ليس لها أي معنى بالنسبة لي إلا أنه شخص لا يؤتمن، وعن طريق الصدفة تعرفت على طبيبة نساء وتوليد بالجيم وحكيت لها مشكلتي أنا وزوجي وبعد حديث معها طلبت مني إرسال كل الإشاعات والتحاليل وطلبت مني عدة تحاليل جديدة وبالفعل أرسلتها لها وأخبرتنى بأني سليمة لكن بالفحوصات القديمة تبين أن زوجى لديه مشكلة كبيرة تعوقه من الإنجاب”.

واختتمت: “كنت في صدمة وتوجهت لأكثر من طبيب وجميعهم أكدوا بأن لدى زوجي مشكلة تعوقه من الإنجاب وهي موت حيواناته المنوية وبمواجهته اعترف لي بأنه لا يستطيع الإنجاب واتفق هو وشيقيقته لخداعي حتى لا أطلب منه الطلاق، وقررت عدم العيش معه مرة أخرى لأنه إنسان أناني ومخادع وطلبت منه الطلاق رفض لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضده”.

محكمة الاسرة دعوى قضائية الطلاق للضرر طبيبة نساء وتوليد الطلاق

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