الرئيس السيسى: وقعت اتفاقًا لـ"ترفيع العلاقات" بين مصر والاتحاد الأوروبى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون، وتوج هذا التطور بالتوقيع على الاتفاق السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية وشاملة في مارس الماضي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت 6 محاور على رأسها الاستثمار.

وافتتح الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة، من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات.

يستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسئولى دول الاتحاد الأوروبى، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية، وعدد من المستثمرين المصريين المشاركين فى مشروعات مع الجانب الأوروبى أو بصدد الدخول فى مشروعات مستقبلية.