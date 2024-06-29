نشرة حرب غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية وتطورات الموقف الدولى؟

حذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الجمعة، من أنه إذا شرعت إسرائيل في "عدوان عسكري واسع النطاق" في لبنان، فإن "حربًا طاحنة ستترتب على ذلك".

وقالت البعثة الإيرانية أيضًا، في منشور على منصة "إكس" مساء الجمعة، إنه في مثل هذا الحدث، "جميع الخيارات، بما في ذلك. الانخراط الكامل لكل جبهات المقاومة، مطروح على الطاولة".

وكانت دخلت السفينة الهجومية USS Wasp شرق البحر الأبيض المتوسط ​​هذا الأسبوع، بينما تقوم الولايات المتحدة بوضع سفن حربية في محاولة لمنع تصاعد القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وفي قطاع غزة، تمت إزالة رصيف المساعدات العسكري الأمريكي مرة أخرى بسبب ظروف البحر. وقال البنتاجون أيضًا، مساء الجمعة: إنه ليس من المنطقي عودتها حتى يتم نقل المساعدات من منطقة تجميع قريبة إلى الناس في غزة.

ماذا حدث في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؟

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية توغلها في منطقتين شمال وجنوب قطاع غزة الجمعة، وقال مسئولو القطاع الصحي في القطاع الفلسطيني إن قصف الدبابات في رفح أدى إلى استشهاد 11 شخصًا على الأقل. وقال سكان ووسائل إعلام محلية إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تقدمت غربًا إلى حي شاكوش في رفح، مما أجبر آلاف النازحين هناك على مغادرة مخيماتهم والتوجه شمالًا إلى خان يونس القريبة.

أعلن الدفاع المدني في غزة عن إصابة غارات جوية شنها الاحتلال على خمسة منازل في حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين، فيما ما زال رجال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض عن ناجين.

دمر جنود الاحتلال الإسرائيليون 11 منزلًا ومباني أخرى في مجتمع معزول بالضفة الغربية، مما أدى إلى تشريد 50 شخصًا، وسط أنباء عن زيادة في عمليات هدم المنازل وتصاعد العنف في الأراضي المحتلة. ووصل المقاولون مع الجرافات برفقة قوات الاحتلال إلى أم الخير، وهي قرية يسكنها الرعاة في الغالب، يوم الأربعاء، وتم تدمير حوالي ثلث البنية التحتية للقرية.

تطورات موقف المجتمع الدولي من حرب غزة