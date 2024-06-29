نشرة حرب غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية وتطورات الموقف الدولى؟
حذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الجمعة، من أنه إذا شرعت إسرائيل في "عدوان عسكري واسع النطاق" في لبنان، فإن "حربًا طاحنة ستترتب على ذلك".
وقالت البعثة الإيرانية أيضًا، في منشور على منصة "إكس" مساء الجمعة، إنه في مثل هذا الحدث، "جميع الخيارات، بما في ذلك. الانخراط الكامل لكل جبهات المقاومة، مطروح على الطاولة".
وكانت دخلت السفينة الهجومية USS Wasp شرق البحر الأبيض المتوسط هذا الأسبوع، بينما تقوم الولايات المتحدة بوضع سفن حربية في محاولة لمنع تصاعد القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وفي قطاع غزة، تمت إزالة رصيف المساعدات العسكري الأمريكي مرة أخرى بسبب ظروف البحر. وقال البنتاجون أيضًا، مساء الجمعة: إنه ليس من المنطقي عودتها حتى يتم نقل المساعدات من منطقة تجميع قريبة إلى الناس في غزة.
ماذا حدث في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؟
- كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية توغلها في منطقتين شمال وجنوب قطاع غزة الجمعة، وقال مسئولو القطاع الصحي في القطاع الفلسطيني إن قصف الدبابات في رفح أدى إلى استشهاد 11 شخصًا على الأقل. وقال سكان ووسائل إعلام محلية إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تقدمت غربًا إلى حي شاكوش في رفح، مما أجبر آلاف النازحين هناك على مغادرة مخيماتهم والتوجه شمالًا إلى خان يونس القريبة.
- أعلن الدفاع المدني في غزة عن إصابة غارات جوية شنها الاحتلال على خمسة منازل في حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين، فيما ما زال رجال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض عن ناجين.
- دمر جنود الاحتلال الإسرائيليون 11 منزلًا ومباني أخرى في مجتمع معزول بالضفة الغربية، مما أدى إلى تشريد 50 شخصًا، وسط أنباء عن زيادة في عمليات هدم المنازل وتصاعد العنف في الأراضي المحتلة. ووصل المقاولون مع الجرافات برفقة قوات الاحتلال إلى أم الخير، وهي قرية يسكنها الرعاة في الغالب، يوم الأربعاء، وتم تدمير حوالي ثلث البنية التحتية للقرية.
تطورات موقف المجتمع الدولي من حرب غزة
- من المتوقع أن يؤدي تدخل حكومة المملكة المتحدة في المحكمة الجنائية الدولية إلى تأخير اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الممكن إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة. وحكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية الخميس، بأنهم سيسمحون للمملكة المتحدة بتقديم حجج قانونية في القضية، بينما يدرسون ما إذا كانوا سيوافقون على الطلبات التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف جالانت.
- أرسلت إدارة بايدن إلى إسرائيل أعدادًا كبيرة من الذخائر– بما في ذلك أكثر من 10000 قنبلة شديدة التدمير تزن 2000 رطل (907 كجم) وآلاف صواريخ هيلفاير– منذ بداية الحرب في غزة، حسبما نقلت رويترز عن مسئولين أمريكيين. بين أكتوبر والأيام الأخيرة، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة من طراز MK-84 تزن 2000 رطل، و6500 قنبلة تزن 500 رطل، و3000 صاروخ هيلفاير جو- أرض، و1000 قنبلة خارقة للتحصينات، و2600 قنبلة ذات قطر صغير. وذخائر أخرى، وفقًا للمسئولين الذين تم إطلاعهم على قائمة محدثة لشحنات الأسلحة ولكن لم يُسمح لهم بالتحدث علنًا. ولم يقدم المسئولون جدولًا زمنيًا للشحنات، لكن الإجمالي يشير إلى أنه لم يكن هناك انخفاض كبير في الدعم العسكري الأمريكي لحليفتها، على الرغم من قرار الإدارة الأخير بإيقاف شحنة من القنابل القوية.
- حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن تراكم القمامة ومياه الصرف الصحي في أنحاء قطاع غزة، إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة ونقص المياه النظيفة، يؤدي إلى تسريع انتشار الأمراض. وقال سام روز، مدير الأونروا، لوكالة أسوشيتد برس: "الرائحة الكريهة في غزة كافية لتجعلك تشعر بالغثيان على الفور". وتتزايد حالات التهاب الكبد الوبائي (أ) ويخشى الأطباء من احتمال تفشي الكوليرا.
- قال الجيش الأمريكي، الجمعة، إن القوات الأمريكية دمرت سبع طائرات مسيرة ومركبة محطة تحكم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على موقع "إكس" أن الطائرات بدون طيار والمركبة "مثلت تهديدًا وشيكًا لقوات التحالف الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".