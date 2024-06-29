الرئيس السيسى: التعاون الأوروبى يسهم فى زيادة الاستثمار للسوق المصرية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطلعه لنجاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وأن يحقق المؤتمر نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، اليوم السبت، إن هذا التعاون يسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمار الأوروبي للسوق المصرية، بما يحقق الرفاهية والأمن لشعوبنا ودولنا.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وافتتح الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قليل، مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

ويستهدف المؤتمر- الذي يُعقَد على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"- تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.

كما يستهدف المؤتمر تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية في قطاعات: الطاقة، الصحة، التعليم، البنية التحتية، الصناعة، الأمن الغذائي، مجالات الهيدروجين الأخضر، السيارات، والاستثمار في مجال اللوجستيات والموانئ.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسئولي دول الاتحاد الأوروبى وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلي الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية.

كما يشارك في المؤتمر عددٌ من المستثمرين المصريين المساهمين في مشروعات مع الجانب الأوروبي، أو بصدد الدخول في مشروعات مستقبلية.