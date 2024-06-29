السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مكافأة للطلاب و"تسلية".. "ورق عنب" أمام لجان الثانوية العامة بالغربية

أولياء طلبة وطالبات
أولياء طلبة وطالبات الثانوية العامة

واصل أولياء طلبة وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، الانتظار أمام اللجان خلال أداء امتحاني مادتي التاريخ للقسم الأدبي والفيزياء للقسم العلمي.

امتحانات الثانوية العامة 

وظهرت عدة طرق لكسر الملل أمام اللجان، حيث بدأ العديد منهم في قراءة القرآن، بينما تجمع بعض السيدات وشغلوا أنفسهم بتقطيع وتنظيم “ورق العنب” تمهيدًا لطبخه في المنزل عقب نهاية الامتحان.

وانطلقت في محافظة الغربية، اليوم السبت، خامس أيام امتحانات الثانوية العامة، وثالث أيام المواد الأساسية بمواد التاريخ للقسم الأدبي والفيزياء للقسم العلمي، داخل 113 لجنة مجهزة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إذ يؤدي الامتحانات 40 ألفا و661 طالبًا وطالبة.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية بالغربية، إن 40  ألفًا و661 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، وأنه تم تجهيز اللجان  والسماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات، وتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى ومواجهة الطوارئ طوال فترة الامتحانات.

وأضاف أن المديرية تتواصل مع رؤساء لجان السير لتذليل كل العقبات أمام الطلاب، وتوفير أكبر قدر من الراحة والاطمئنان أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

وكانت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، قد قامت برفع درجة الاستعدادات القصوى في جميع المراكز والمدن والأحياء وداخل المدارس والإدارات التعليمية، كما أعُلنت حالة الطوارئ في المستشفيات والإسعاف والكهرباء، بهدف استقبال امتحانات الثانوية العامة بسلاسة ونجاح، وشدد على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وتوفير الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة وتذليل العقبات التي تواجههم.

أولياء طلبة وطالبات الثانوية العامة
أولياء طلبة وطالبات الثانوية العامة
أولياء طلبة وطالبات الثانوية العامة
أولياء طلبة وطالبات الثانوية العامة
اللجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

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