السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى: الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى والاستثمارى الأبرز لمصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والاستثماري الأبرز لمصر.

وتوجه، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصري– الأوروبي، بالشكر لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على ما تقوده من جهد لترفيع العلاقات مع مصر انطلاقًا من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأووربي، ما يعكس قوة علاقاتنا الثنائية في ظل هذه الأوقات الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"، اليوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسئولى دول الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الاتحاد الأوروبي مصر مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي

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