ينشر الدستور للقراء حقيقة تسريب امتحان التاريخ الثانوية العام 2024 على التليجرام والتي يتداولها نشاط مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعة التاسعة صباحا حيث انطلقت امتحانات مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية وفقا للجدول المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للامتحانات.

حقيقة تسريب امتحان التاريخ الثانوية العامة 2024 على التليجرام

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الأخبار المتداولة بشأن تداول ورقة امتحانات مادة التاريخ وأكدت أن حقيقة تسريب امتحان التاريخ الثانوية العامة 2024 على التليجرام لا صحة لها مطلقا وأن امتحانات الثانوية العامة العامة هذا العام 2023-2024 مؤمنة تماما من خلال الأجهزة الأمنية ولا يمكن الوصول إلى الورقة الامتحانية قبل بدء اللجان.

ونفى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شادي زلط أنه لا صحة للمعلومات الواردة في جروبات الغش حول تسريب الأسئلة ووجه رسالة للطلاب قائلا (لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي هدفها الأول والأخير النصب والاحتيال على الطلاب لجمع المال).

توزيع درجات مادة التاريخ 2024

جاءت توزيع درجات مادة التاريخ 2024 كما يلي:-

اجمالي درجة المادة 60 درجة وعدد الأسئلة 50 سؤال يتم توزيع الدرجات منها أسئلة موضوعية اختيار من متعدد 46 سؤال وأسئلة مقاليها 4 أسئلة منها 40 سؤال بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين بحث يكون نسبة الأسئلة الاختيار 85 % ونسبة الأسئلة المقالية 15 %.

يتم عقد امتحان مادة التاريخ في 3 ساعات من الساعة 9 - 12 اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 لطلاب الشعبة الأدبية فيما يخضع طلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة) لمادة الفيزياء وبذلك لم يعد متبقى سوى 4 مواد دراسية لطلاب الشعب الدراسية الثلاثة.

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