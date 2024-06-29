السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع درجات مادة التاريخ الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية

توزيع درجات مادة
توزيع درجات مادة التاريخ الثانوية العامة 2024

ارتفع البحث عن توزيع درجات مادة التاريخ الثانوية العامة 2024، على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية تزامنًا مع أداء طلاب الثانوية العامة لمادة التاريخ اليوم الموافق السبت 29 يونيو 2024، لذا يستعرض الدستور خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن مادة التاريخ للشعبة الأدبية.

توزيع درجات مادة التاريخ الثانوية العامة 2024

وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن توزيع درجات مادة التاريخ الثانوية العامة 2024 جاء كالآتي: 

- نسبة أسئلة الاختيار من متعدد: 85 ٪.؜

- نسبة الأسئلة المقالية: 15 ٪.؜

- زمن الامتحان: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية: 60.

- عدد الأسئلة: 50.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد: 46.

- عدد الأسئلة المقالية: 4.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 40 درجة.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 6.

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المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي 

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم:-

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي 

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.

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المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

-يكون في يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «إستاتيكا».

-يكون في يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

 

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