كيف تحصلين على بشرة نضرة خلال فصل الصيف؟

غالبًا ما يتوق الناس إلى بشرة متوهجة، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لديهم بشرة حساسة، سواء كان ذلك بسبب الوراثة أو العوامل البيئية مثل التعرض لأشعة الشمس والتلوث، فإن الحصول على بشرة متوهجة يمكن أن يمثل تحديًا فريدًا. بدءًا من التعامل مع الاحمرار والتهيج ووصولًا إلى العثور على منتجات لا تؤدي إلى تفاقم النوبات، تتطلب العناية بالبشرة الحساسة أسلوبًا مخصصًا.

في مقابلة مع HT Lifestyle، اقترحت الدكتورة سيمال سوين، مؤسسة ورئيسة قسم الأمراض الجلدية في عيادات AAYNA والمديرة الطبية في Clinikally، بعض النصائح الأساسية للعناية بالبشرة لمساعدة الأفراد ذوي البشرة الحساسة على الحصول على بشرة صحية ومشرقة دون أي إزعاج–

اختبار الرقعة للمنتجات الجديدة:

قبل دمج أي منتج جديد للعناية بالبشرة في روتينك، من الضروري إجراء اختبار الرقعة. ضع كمية صغيرة من المنتج على منطقة منفصلة من بشرتك، مثل خلف الأذن أو على المعصم الداخلي، وانتظر 48 ساعة على الأقل لمعرفة ما إذا كانت هناك أي ردود فعل سلبية. يمكن أن تساعدك هذه الخطوة البسيطة على تجنب التفاقم والتهيج المحتمل.

اختاري المنظفات اللطيفة:

اختاري المنظفات الخفيفة الخالية من العطور والمصممة خصيصًا للبشرة الحساسة. ابحثي عن مكونات لطيفة مثل الجلسرين أو حمض الهيالورونيك التي تنظف البشرة بفعالية دون تجريدها من زيوتها الطبيعية. تجنبي المنظفات القاسية التي تحتوي على الكبريتات أو الكحول أو العطور، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الحساسية وتسبب تهيج البشرة.

الترطيب بانتظام:

الترطيب هو المفتاح للبشرة الحساسة. اختر مرطبًا خاليًا من العطور ومضاد للحساسية يحتوي على مكونات مهدئة مثل السيراميد أو زبدة الشيا أو دقيق الشوفان الغروي. يساعد الترطيب بانتظام على تقوية حاجز البشرة الطبيعي، مما يمنع فقدان الرطوبة ويقلل من خطر التهيج.

الحماية من الشمس:

إن حماية البشرة الحساسة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس أمر ضروري لمنع الاحمرار والالتهاب والشيخوخة المبكرة. حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، ضعي واقيًا من الشمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى كل يوم. ابحثي عن واقيات الشمس المعدنية التي تحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، والتي من غير المرجح أن تسبب تهيجًا مقارنة بواقي الشمس الكيميائية.

تجنب التقشير القاسي:

على الرغم من أن التقشير مفيد لإزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز تجدد الخلايا، إلا أن أصحاب البشرة الحساسة يجب أن يتعاملوا مع التقشير بحذر. فبدلًا من المقشرات القاسية أو المقشرات الكيميائية، اختاري منتجات التقشير اللطيفة التي تحتوي على مكونات مثل إنزيمات الفاكهة أو حبيبات الجوجوبا. واقتصري التقشير على مرة أو مرتين في الأسبوع لمنع الإفراط في التقشير والتهيج.

استخدمي منظفات لطيفة: تأكدي من اختيار منظفات لطيفة وخالية من العطور ومصممة خصيصًا للبشرة الحساسة. تجنبي استخدام المكونات القاسية مثل الكبريتات والكحول والعطور، والتي يمكن أن تجرد البشرة من زيوتها الطبيعية وتسبب تهيجها.

. الماء الفاتر: استخدمي الماء الفاتر لغسل وجهك بدلًا من الماء الساخن، لأن الماء الساخن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحساسية عن طريق إزالة الرطوبة. يساعد الماء الفاتر على تنظيف البشرة دون التسبب في تهيجها.

. جفف بشرتك بلطف بدلًا من فركها: بعد التنظيف، جفف بشرتك بلطف بمنشفة ناعمة بدلًا من فركها بقوة. يمكن أن يؤدي فرك بشرتك إلى تفاقم حساسية البشرة واحمرارها والتهابها.

. ترطيب البشرة بانتظام: حافظي على ترطيب بشرتك باستخدام مرطب لطيف لا يسبب الحساسية ومناسب للبشرة الحساسة. اختاري مرطبًا يحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين والسيراميد، والتي تساعد على حبس الرطوبة وتقوية حاجز الجلد.

الحماية من أشعة الشمس: تأكد من حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال ارتداء واقي شمسي واسع الطيف بعامل حماية من أشعة الشمس SPF 30 أو أعلى كل يوم، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم. اختر واقيات الشمس المصممة خصيصًا للبشرة الحساسة والخالية من المواد الكيميائية والعطور القاسية