السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. كوافير الرجال استراحة أولياء الأمور هربًا من أشعة الشمس

أولياء أمور الثانوية
أولياء أمور الثانوية العامة

لجأ عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدرسة الشهيد " هشام كمال طعمه" بمحافظة الجيزة، إلى الجلوس أمام كوافير رجالي المجاور للجنة المدرسة، هربًا من حرارة الجو المرتفعة.

امتحانات الثانوية العامة 

انطلق منذ قليل، امتحان مادة الفيزياء والتاريخ، لطلاب الثانوية العامة، ومزال أولياء الأمور في الانتظار من أمام المدارس ودرجة الحرارة وأشعة الشمس متسلطة فوق رؤوسهم.

وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ صباح، اليوم السبت،  على مدرسة هشام كمال الرسمية، بمدينة السادس من أكتوبر، واصطحب عدد من الطلاب أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 يبلغ 745086 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

 

طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الفيزياء الفيزياء والتاريخ الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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