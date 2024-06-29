السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ اقتصاد: حياة كريمة حققت تنمية مجتمعية شاملة

الدكتور محمود عنبر
الدكتور محمود عنبر

قال أستاذ الاقتصاد الدكتور محمود عنبر، إن مبادرة حياة كريمة سجلت بالأمم المتحدة باعتبارها واحدة من أهم المبادرات العالمية المختصة بالأمور التنموية، موضحا أنها لم ترتكز على قطاع أو مجموعة من القطاعات، بل هي تنمية شاملة وخدمات متكاملة تعمل على الارتقاء بحياة المواطنين.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية عب فضائية "إكسترا نيوز"، أن حياة كريمة لم ترتكز على القطاعات الخدمية، مثل الطرق والمواصلات والصرف الصحي فقط، ولكن كل ما يتعلق بجودة حياة المواطن، أي العنصر البشري، وكل ما ينعكس بالإيجاب على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن مبادرة حياة كريمة أعادت الأمل إلى أهالي الريف، وجاءت كأبرز إنجازات ثورة 30 من يونيو، وحققت تنمية مجتمعية شاملة، ووفرت كل ما يرتقي بحياة المواطن.

حياة كريمة من أبرز إنجازات ثورة 30 يونيو 

وأوضح أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تلبية الاحتياجات الأساسية لحياة المواطنين، مثل المياه النظيفة والصالحة للشرب والتي حرموا منها بالمناطق النائية لفترات طويلة، وكذلك شبكات الصرف الصحي التي كانت تغطي تلك المناطق بنسب ضئيلة للغاية، بجانب بناء المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والطرق وشبكات الكهرباء وجميعها خدمات أساسية لا غنى عنها، وساهمت في التمكين الاقتصادي للمراكز والقرى.

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