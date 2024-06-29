موجهًا الشكر للمتحدة.. 10 لقطات ترصد حفل "ليالى مصر" لـ محمد حماقى (صور)

أحيا النجم محمد حماقي حفل افتتاح "ليالي مصر"، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في استاد الدفاع الجوي– استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، وأشعل الحفل من قبل حضور كامل العدد وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

ليالي مصر.. 10 لقطات ترصد تفاعل الجمهور فى حفل محمد حماقي بالاستاد (صور)

واستقبل الجمهور محمد حماقي بالتصفيق الحاد، ومن جانبه رحب الأخير بالحاضرين، ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإقامة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والحفلات الضخمة على جميع المسارح.

حماقي يوجه الشكر لـ"المتحدة" لإقامة حفلات ليالي مصر

وقدم حماقي، خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أبرز أغنياته القديمة والحديثة، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وردد معه كلمات الأغنيات، ومنها «أحلى حاجة فيكي، ولا أي كلام، افتكرت، ما بلاش، نفسي أبقى جنبه»، وغيرها من الأغنيات.

كما وجه حماقي الشكر لشركة «تذكرتي»، على تنظيمها الجيد للحفل الذي خرج بشكل مميز ورفع لافتة كامل العدد، خاصة وأن نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني، وقسمت تذاكر الحفل إلى عدة فئات، الأولي تبلغ قيمتها 400 جنيه والثانية 700 جنيه والثالثة لطاولة تكفي 6 أفراد بـ20 ألف جنيه، والرابعة لطاولة تكفي 10 أفراد بـ40 ألف جنيه، وتزين المسرح بأحدث التقنيات.

ليالي مصر

"ليالي مصر" هو مشروع ضخم يشمل عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات موسم الصيف وأعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت "المتحدة" بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وتأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

جانب من حفل المطرب محمد حماقي

جانب من حفل المطرب محمد حماقي

جانب من حفل المطرب محمد حماقي

جانب من حفل المطرب محمد حماقي

جانب من حفل المطرب محمد حماقي

جانب من حفل المطرب محمد حماقي

جانب من حفل المطرب محمد حماقي

جانب من حفل المطرب محمد حماقي

جانب من حفل المطرب محمد حماقي

جانب من حفل المطرب محمد حماقي