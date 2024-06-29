السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السياحة" تنفى وجود تحذيرات جديدة لدول غربية من السفر إلى مصر

وزير السياحة
وزير السياحة

أكدت وزارة السياحة والآثار عدم صحة ما تردد بشأن وجود تحذيرات من كل من الخارجية البريطانية وكذلك الأمريكية، وأنه لا يوجد أى تغيير جديد في نصائح سفر أي من الدولتين إلى مصر.

ويأتي نفي الوزارة بعد ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عبر موقعهما الإلكتروني، لرعاياهما من السفر إلى مصر.

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نصائح السفر إلى مصر

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التحديث الأخير لنصائح السفر إلى مصر في كل من المملكة المتحدة كان في 26 أبريل الماضي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان يوم 10 مايو الماضي، مشيرة إلى أن هذا التحديث الأخير لم يتضمن أى تحذيرات للسفر إلى مصر من هاتين الدولتين من التحذيرات التي تم تداولها.

وتناشد وزارة السياحة والآثار وسائل الإعلام ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عدم الانصياع وراء الشائعات، وتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

وزارة السياحة والآثار المملكة المتحدة الولايات المتحدة الامريكية نصائح سفر وزارة السياحة قطاع السياحة

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