السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بترويج مخدر الحشيش بالشروق للمحاكمة الجنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر، إحالة 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية كبيرة من الحشيش بمنطقة الشروق، للمحكمة الجنائية

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بترويجهم المواد المخدرة المضبوطة معهم بقصد التربح والكسب الغير مشروع منها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (6 كجم من مخدر الحشيش).

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1.5 كجم لمخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

نيابة الشروق وبدر المواد المخدرة الشروق الإجراءات القانونية

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